<p>Na konferenciji za medije Grada Zagreba rečeno je da je završena sanacija Miramarske te je ulica puštena u promet. </p><p>- Ugašen je jedan mladi život na intervenciji, izražavamo iskrenu sućut obitelji. Sutra ćemo ih posjetiti. Danas ćemo ih pustiti. Lako za sve ostalo, no ugasio se jedan život - izjavio je Bandić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Zagreb nakon potopa: Izjava gradonačelnika Milana Bandića</strong></p><p>- Dogodila se ta obilna kiša, infrastruktura to nije mogla probaviti. Treba sve još više čistiti, ali tu količinu vode nije moglo progutati. Vatrogasci su imali više od 200 intervencija. Pomoći ćemo ljudima i izaći u susret, Grad će pomoći. Neka građani ne brinu - dodao je Bandić.</p><p>Gradonačelnik je poručio kako su proljetni i ljetni pljuskovi normalna pojava, ali da više od 80 litara po metru četvornom ne možemo predvidjeti.</p><p>- Ja ne mogu popiti kišu. Dogodi se, to se sljedećih 10 godina više neće dogoditi. To jednostavno nije moglo progutati. Očito smo se Bogu nešto zamjerili. Potres, COVID, ova kiša. Ja samo razmišljam o ovoj obitelji - kazao je Bandić.</p><p>Pročelnik Pavle Kalinić obavijestio je javnost kako je napravljena studija vezana za oštećenja podvodne infrastrukture nakon potresa.</p><p>- Izgubili smo već 4 mjeseca, trebat će napraviti i procjenu i pregled svih cijevi, to je posao pred nama. Nismo još došli do te razine da bude kompjuterizirano da sve možete gledati - izjavio je Kalinić.</p><p>Bandić u svom stilu odgovarao na pitanja novinara pa se s nekima i porječkao nakon što su mu rekli da im docira dok pokušavaju postaviti pitanja. </p><p>- Ja ne bježim od pitanja. Ja sam najdostupniji čovjek u Hrvatskoj - rekao je Bandić. </p><p> </p>