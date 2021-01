Nisam znao za taj novi stan. Provjerit ćemo i tu okolnost. U svakom slučaju, ako je to istina, to je jedna od dodatnih otežavajućih okolnosti u slučaju župana Ive Žinića. Koliko sam pročitao sad negdje u medijima, on je sam rekao da se neće više kandidirati za župana, a HDZ će vrlo brzo donijeti odluku o njegovu statusu i cjelokupnog županijskog odbora Sisačko-moslavačke županije, poručio je HDZ-ov Branko Bačić, nakon što su 24sata otkrila da njihov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, osim što živi u državnoj kući besplatno, unatoč tome što ima u vlasništvu nekretnine, koristi i državni stan, kojeg godinama ne želi vratiti.

'Predsjedništvo stranke će se vrlo brzo sastati zbog Žinićeve imovine'

Na pitanje znači li to da bi Žinić mogao biti suspendiran, Bačić je odgovorio da ne može prejudicirati odluku Predsjedništva, ali je ponovio da će se Predsjedništvo stranke vrlo brzo sastati na temu njegove imovine.

- Nemam informacije je li u tom stanu živio Žinićev sin, ali o tome ćemo itekako voditi računa kada se budemo određivali o toj temi. Žinić nam na sjednici Predsjedništva u ponedjeljak nije rekao za stan u Zagrebu i nisam se s njim u međuvremenu čuo, ali će se Predsjedništvo stranke vrlo brzo sastati i ocijeniti sve okolnosti - naglasio je predsjednik saborskog Kluba HDZ-a.

Ponovno upitan slijedi li Žiniću isključenje iz HDZ-a s obzirom na to da je zatajio informacije vrhu HDZ-a, Bačić je kazao da je on iz medija doznao za stan u Zagrebu pa treba čekati da se on sam očituje o tome.

- Prije nego što donesemo odluku želimo u potpunosti raspolagati sa svim informacijama. Ne želimo da se od ovog slučaja uveća šteta politička šteta HDZ-u - istaknuo je Bačić.

'Odluku o isključenju stranačkog dužnosnika donosi Visoki časni sud'

Žinić će biti pozvan, dodao je, da Predsjedništvu objasni situaciju, a odluku o tome donosi Nacionalno vijeće čiji je Žinić član. Jučer su, rekao je, kontaktirali Žinića u vezi njegova statusa i svega o čemu se u javnosti govori. Što se tiče njegova statusa župana, definiran je Zakonom o lokalnim izborima, a što se tiče stranačkog statusa, tu je nadležnost HDZ-a.

- U HDZ-u o isključivanju odlučuje Visoki časni sud kad su u pitanju stranački dužnosnici pa prema tome takvu odluku, i da hoće, ne može donijeti Predsjedništvo - pojasnio je.

Obzirom da se saborski zastupnik Željko Lenart još prije godinu dana raspitivao o tom stanu, novinari su ga upitali je li moguće da su neki drugi članovi HDZ-a znali i žmirili na Žinićeve nekretnine.

- Rekao sam vam, ako ja nisam znao, kako je mogao netko drugi znati. Pitate me za nešto što ja nisam znao. Da je netko drugi znao, onda bih i ja znao. Ja nisam znao, a ako ja nisam znao onda ne mogu znati da li je netko drugi znao. Meni je tu bila prva informacija jutros - rekao je.

Na opasku novinara da Vlada nije odgovorila Lenartu na to zastupničko pitanje, a bila je dužna u roku 30 dana, Bačić je istaknuo kako će provjeriti zašto mu nije odgovoreno.

- Meni je to da je Žinić, ako je, korisnik stana u Zagrebu prva informacija jutros - ponovio je.

'HDZ ima nutltu stopu tolerancije na korupciju'

Naglasio je kako se koruptivne radnje vezuju uz ime i prezime,a da su u HDZ-u propisali nultu stopu tolerancije na korupciju.

- Ako to nismo potvrdili kao stranka u posljednje vrijeme, gdje smo na svaki slučaj u kojem su postojale naznake da postoje nezakonite radnje, prema vlastitim dužnosnicima onda nije nitko. U HDZ-u se neće obnašati dužnost ukoliko se uz nekoga vezuju afere i naznake o korupciji, mi u HDZ-u vrlo brzo reagiramo. Ovaj HDZ neće dopustiti da bilo tko, neovisno o tome koju poziciju u HDZ-u obnaša, čini štetu stranci - poručio je.

Upitan kako on osobno gleda na slučaj Žinić i takvo ponašanje, Bačić je istaknuo da niti jedna afera ne čini dobro HDZ-u.

- Ali ako stranka odgovarajuće reagira, mislim da tada šalje jasnu poruku i našim članovima i biračima, ali i svim građanima Hrvatske da nećemo tolerirati nezakonito ponašanje, koje je kriminalno i koruptivno. Ali ćemo kao stranka, koja ima preko 200.000 članova i svoja tijela, postupati sukladno dokumentima. I zbog toga što ćemo odluku donijeti dva-tri dana kasnije, nećemo ići nauštrb povrede prava ni jednog svog člana. Ali nitko neće biti ni povlašten - naglasio je dodavši kako nije bitno osjeća li ljutnju zbog svega ovoga.

- Ja želim da se utvrde sve okolnosti u slučaju Žinića. I o tome će se morati očitovati on na sjednici Nacionalnog vijeća. Jesam li ja bijesan, to je manje važno. Ja bih najradije da se to nije dogodilo, on je župan, član Nacionalnog vijeća, predsjednik županijske organizacije i ovakve stvari ne bi se smjele događati - rekao je ponovivši kako u svakom slučaju u kojem se dogodi da se netko ogriješio o zakon i pravni sustav pošalju poruku da to ne toleriraju.

- I mislim da su to najbolje poruke svima onima koji na bilo koji način pokušavaju napraviti nešto što nije u skladu sa zakonom da mi u HDZ-u to nećemo tolerirati.