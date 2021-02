- Iz prve ruke nemam informacije o cijepljenju preko reda, nisam involvirana u cijepljenje. Jedino što čujem iz medija, ali osobnih saznanja o nepravilnostima nemam - rekla je Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, u Dnevniku N1 televizije.

Komentirala je i slučaj cijepljenja majke Alemke Markotić.

- Postavlja se pitanje moralne odgovornosti jer postoji dokument koji definira tko, kada, kako i u koje vrijeme se treba cijepiti. Dok nisu cijepljene sve prioritetne skupine, ne treba ići na sljedeće skupine. Očito je došlo do oglušivanja o dokument koji definira prioritete i to je dr. Markotić napravila. Postavlja se pitanje viškova cjepiva, da li to baciti ili cijepiti bilo koga. Država je očito napravila omašku jer nema liste tko bi trebao biti prvi cijepljen - rekla je.

Istaknula je da još nisu cijepljeni svi zdravstveni djelatnici, uključujući i nju:

- Mora postojati popis ljudi koji nisu cijepljeni, a u prvim ili drugim su kategorijama. Ja sam zdravstveni djelatnik koji još nije došao ni do prve doze cjepiva spletom nesretnih okolnosti. Ima još takvih, a na listi su prioriteta. Također, puno je ljudi po domovima za starije koji nisu uspjeli doći do cjepiva. Sad je lagano napraviti te popise za backup varijante da se ne dogodi situacija da smo stalno zbog afera po medijima, a bez potrebe.

Šmit je uvjerena da je rješenje obrazovanje građana.

- Mi smo društvo koje pribjegava ovakvim varijantama u svim sferama društvenog ponašanja. Moramo naći način kako obrazovati ljude, posebno na mjestima gdje su osobe koje donose pravila ponašanja. Moramo se dogovoriti kako napraviti pravila, ima li financijske ili moralne kazne, jer puno je takvih događaja. Nažalost, postoje slojevi društva kojima se tolerira i kršenje zakona i moralnih načela, a to onda sve ostale dovodi u pitanje funkcionira li pravna država i postoji li samo za jednu skupinu društva ili za sve - istaknula je.

Naglasila je da je osjetno manji pritisak na bolnice i zdravstveni sustav:

- Manji je pritisak covid oboljelih pacijenata, no treba biti oprezan jer mjere sad imaju efekta i očito razina procijepljenosti i prokuženosti daje nekakve rezultate. No, javljaju se novi sojevi, a mi još ne znamo kakvi će oni biti. Zdravstveni sustav grca u problemima i sad su se nagomilale situacije sa zaostatkom dijagnostike. Apeliramo da se i dalje držimo mjera i da imamo na umu da je opasnost sa zarazom nepredvidiva - zaključila je Šmit.