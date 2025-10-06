Obavijesti

4,7 PO RICHTERU

Jači potres u susjedstvu. Italija se zatresla: 'Sve se u kući ljulja'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: EMSC

"Lusteri u kući jako su se njihali", "Bilo je jako, osjetili smo ga u Anconi", stoji u komentarima na EMSC-u...

Potres magnitude 4,7 po Richteru zatresao je istočnu obalu Italije. Epicentar potresa bio je u Jadranskom moru, osjetili su ga u Pesaru, Anconi, Fanu, stoji na stranicama EMSC-a.

"Lusteri u kući jako su se njihali, sve se ljulja", "Bilo je jako, osjetili smo ga u Anconi", "Kratko je trajao, ali je bio jak", stoji u komentarima na EMSC-u...

Foto: EMSC

Uskoro više...

