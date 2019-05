'Jači smo od sudbine, građani su pokazali da žele jak SDP'

Potpredsjednik SDP-a Hrvatske i predsjednik Županijske organizacije te stranke Zlatko Komadina ocijenio je u ponedjeljak u Rijeci, komentirajući rezultate izbora za Europski parlament, kako je SDP "pokazao da je jači od sudbine, a građani su pokazali kako žele jak SDP kao branu klizanju Hrvatske udesno".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komadina je ocijenio kako je sada jasno da su Davor Bernardić i vodstvo stranke donijeli ispravnu odluku kad su odlučili da SDP ide samostalno na izbore. "Građani su to honorirali bez špekulacija", dodao je.

Komadina je istaknuo da je SDP pokazao kako je imao najjaču i najprepoznatljiviju listu te "listu koja nije gledala svoj ego i pojedince nego kolektiv, a i to su građani prepoznali".

Strankama centra i ljevice poručio je da je potrebno okupiti se oko SDP-a.

"Mnogi akteri na političkoj sceni sad moraju pokazati odgovornost okupljanja, a ne dijeljenja glasova hrvatskih građana", istaknuo je Komadina.

Izjavu za novinare dao je nakon redovite tjedne konferencije za novinstvo u sjedištu Primorsko-goranske županije.

'Mogli smo i malo bolje'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- U Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje sam predsjednik županijske organizacije, SDP-ova lista ostvarila je najbolji rezultat. Moje je mišljenje da smo u Krapinsko-zagorskoj mogli i malo više, ali bitno je da smo pokazali da smo uz sve turbulencije i dalje prva politička opcija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Jedini pravi gubitnik izbora je HDZ koji je osvojio manje od 25 posto glasova birača - rekao je Siniša Hajdaš Dončić.

'Ovo nam daje nadu i za parlamentarne izbore'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ja sam više nego zadovoljan, nadao sam se dobrim rezultatima jer je SDP dobra stranka i zaslužuje dobar rezultat. Što se tiče nekakvih unutarstranačkih borbi to je isključivo unutarnja stvar SDP-a, obraćali smo se građanima s jednom odličnom listom i drago mi je da su oni to prepoznali, to nam daje nadu i za parlamentarne izbore koji slijede. Treba nastaviti još bolje, puno bolje da bi se pobijedilo, no ovi rezultati pokazuju da se može pobijediti. Ovu vlast treba maknuti jer je loša i Hrvatska nikad nije imala lošiju vlast nego ovu. Rezultati izbora pokazuju da su nam građani dali nam jednu šansu i na nama je sad da je iskoristimo - rekao je Orsat Miljenić.

'Građani su pokazali palac dolje HDZ-u i Plenkoviću'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Građani Hrvatske su na jučerašnjim izborima pokazali palac dolje HDZ-u, Andreju Plenkoviću i načinu na koji vode Hrvatsku. S obzirom na rezultate njihovog nerada to je bilo očekivano. SDP je, imajući sve navedeno u vidu, ostvario dobar rezultat, koji me kao člana stranke izuzetno veseli i pokazuje nam da uz malo truda i nekoliko pozitivnih promjena u radu stranke možemo puno više. Nadam se da ćemo to biti u stanju i napraviti, a sa posebnim zadovoljstvom poručujem svim onima koji su s plahtama demonstrirali pred SDP-om i prognozirali nam smrt da se tim plahtama mogu pokriti - rekao nam je Peđa Grbin.

'Vratili smo optimizam'

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Na izborima za EU parlament u svakom obraćanju ponavljao sam da je uspjeh svake moje kolegice i kolege na listi i moj uspjeh. Toga sam se držao od prvog do zadnjeg dana. Vjerovao sam u uspjeh SDP-a, koji je i ostvaren sa rezultatom koji mnogi nisu očekivali. Vratili smo optimizam da je moguće promijeniti stvari. Želim se zahvaliti svima na podršci! - rekao je Ranko Ostojić

'Dobro je za Hrvatsku kad imamo jaku oporbu'

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Kao da sam predvidio ovakav rezultat na zadnjem našem skupu u Splitu. Ispričao sam anegdotu s početka ove godine koja kaže ako misliš da ti je prošla godina bila teška, sjeti se kako je navijačima Hajduka i članovima SDP-a. Kako sam oboje, bilo mi je teško. Za one koji prate sport, znamo da je Hajduku krenulo, a krenulo je i SDP-u. Iskreno, bili bi zadovoljni i s tri mandata, sa četiri nitko sretniji od nas. Narod nas je ipak prepoznao i mislim da je ova kriza SDP-a, kroz koju svaka stranka prolazi, iza nas i da će ovo pokazati svoje dobre strane prilikom sljedećih lokalnih i parlamentarnih izbora. Prebacili smo naša očekivanja, zahvaljujem svim biračima koji su izašli, a posebno onima koji su svoje povjerenje dali SDP-u. Naša lista nije bila samo najjača lista, nego daleko najjača i hvala Bogu to se potvrdilo. Što se tiče naših političkih protivnika, to su sada njihove brige. Ovo je dobro za Hrvatsku kad imamo jaku oporbu jer će se sad i vladajući morati početi drugačije ponašati - rekao je Predrag Fred Matić.