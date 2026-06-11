Jackpot na Carini: Jednom našli 23.000, drugi imao 56.000 €

Carinici su u srijedu na graničnom prijelazu Gornji Varoš u dva odvojena slučaja spriječili pokušaje nezakonitog unosa 23.300,00 eura i 56.100,00 eura.

Državljaninu Hrvatske koji je bio putnik u autobusu BiH registracija, ali prlikom ulaska u carinsko područje EU nije ispunio obvezu Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji prijave unosa gotovine u iznosu od 23.300,00 eura pisanim putem ili elektroničkim putem obrasca za prijavu, izdan je Prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju.

Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 7.020,00 eura. Neprijavljeni novac nalazio se u ručnoj prtljazi putnika.

U drugom slučaju državljaninu Hrvatske je izdan Prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju. Kao vozač osobnog vozila njemačkih registarskih oznaka isti prilikom ulaska u carinsko područje EU nije ispunio obvezu Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji prijave unosa gotovine pisanim putem ili elektronički putem obrasca za prijavu u iznosu od 56.100,00 eura.

Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 13.260,00 eura. Neprijavljeni novac nalazio se u ručnoj prtljazi putnika.

