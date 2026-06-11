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Jackpot na Carini: Jednom našli 23.000, drugi imao 56.000 €

Piše Ivan Hruškovec,
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Jackpot na Carini: Jednom našli 23.000, drugi imao 56.000 €
Foto: carina.gov.hr

Hrvatu koji je u busu imao 23.300 eura odrezali su 7020 eura kazne, a drugi Hrvat koji je bio u autu njemačkih tablica dobio je čak 13.260 eura kazne jer nije prijavio 56.100 eura

Carinici su u srijedu na graničnom prijelazu Gornji Varoš u dva odvojena slučaja spriječili pokušaje nezakonitog unosa 23.300,00 eura i 56.100,00 eura.

Državljaninu Hrvatske koji je bio putnik u autobusu BiH registracija, ali prlikom ulaska u carinsko područje EU nije ispunio obvezu Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji prijave unosa gotovine u iznosu od 23.300,00 eura pisanim putem ili elektroničkim putem obrasca za prijavu, izdan je Prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju.

Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 7.020,00 eura. Neprijavljeni novac nalazio se u ručnoj prtljazi putnika.

U drugom slučaju državljaninu Hrvatske je izdan Prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju.  Kao vozač osobnog vozila njemačkih registarskih oznaka isti prilikom ulaska u carinsko područje EU  nije ispunio obvezu Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji prijave unosa gotovine pisanim putem ili elektronički putem obrasca za prijavu u iznosu od 56.100,00 eura.

Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 13.260,00 eura. Neprijavljeni novac nalazio se u ručnoj prtljazi putnika. 
 

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