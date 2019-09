Jadran pun fekalija: Zagađuju ga baš svi - i turisti i domaći...

Gospodina u Brodarici snimila je čitateljica portala Šibenik.in. Sve koji su mu prigovorili, gospodin je opsovao, a fekalije su uz obalu plutale još nekoliko desetaka minuta.

O incidentu su obaviješteni komunalni redari, a ukoliko se otkrije identitet muškarca, očekuje ga kazna do dvije tisuće kuna.

Nažalost, ovo je tek posljednji u cijelom nizu ekoloških incidenata koje su na Jadranu ove sezone prouzročili turisti ili, još tužnije - domaće stanovništvo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na Koločepu fekalije mjesecima zagađivale more

Krajem kolovoza na plaži u Donjem Čelu na elafitskom otoku Koločepu kod Dubrovnika zabilježeno je iznenadno onečišćenje mora fekalijama. Tada se 'do daljnjega' kupačima preporučilo - da se ne kupaju.

Sve je zapravo započelo još sredinom srpnja kad je Inspekcija zaštite okoliša uzorkovala more na plaži Donje Čelo te more ocijenilo 'nezadovoljavajućim'. Državni inspektorati 18. je srpnja objavilo da je utvrđeno oštećenje odvodne cijevi ispusta na odvodnom sustavu Hotela Koločep, kojemu je naloženo da odmah zatvori izvor onečišćenja i izvrši ispitivanje strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti odvodnog sustava, te uskladi ispuštanje otpadnih voda s uvjetima iz vodopravne dozvole.

Kvar sve do kraja kolovoza nije uklonjen.

Čeh u komiškoj luci ispraznio tank s fekalijama

Krajem kolovoza bezobzirni je ekološki incident zapanjio Komižane. Naime, iz jahte jednog češkog gosta u komiškoj su luci ispuštene fekalije, a sve je zabilježilo lokalno stanovništvo.

Andro Žuanić / Facebook / Volim Komižu

Tada je reagirala i gradonačelnica Komiže, Tonka Ivčević.

- Pa to je nedopustivo! Ustat ćemo se protiv toga i spriječiti da se to kod nas događa na sve moguće načine. Kako se to dogodilo na pomorskom dobru, mi kao Grad ni komunalno redarstvo doduše nismo nadležni, ali ja sam još sinoć poslala obavijest koncesionaru i Lučkoj kapetaniji, objasnila je gradonačelnica.

Infekcije na koži djece

U četvrtak, 22. kolovoza, pisali smo da se na području mjesta Sali, na površini mora u strogoj kupališnoj zoni, povremeno javljaju neugodni mirisi, fekalije i uljne fleke.

Na toj lokaciji nalaze se hoteli koji su kao i većina domaćinstava spojeni na kanalizacijski sustav koji nema pročišćivač.

Fekalije su plivale i oko brodica na vezovima u istoj uvali koji se ne naplaćuju. Dva tjedna ranije počeli su se javljati slučajevi kožnih infekcija kod djece, a jedan je čitatelj Zadarskog lista rekao da je dijete zbog kožne infekcije vodio liječnici i tamo saznao da je 20-ak djece u Saliju zaraženo impetigom.

Zoran Morović, načelnik Općine Sali tada je kazao kako je komunalni redar izašao na teren i sve pregledao.

- Rekao mi je da je dobio dojavu od mještana o zagađenju u uvali Sašćica, ali da nije ništa primijetio u obilasku. Ranije smo takve probleme rješavali ubacivanjem boje u septičke jame, nakon čega bi se onda ubrzo otkrilo iz čije se izlijeva, ali sada komunalni redar to više ne smije raditi. Nije mu to dozvoljeno. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da taj problem, ukoliko postoji, čim prije riješimo - kazao je načelnik Morović.

Naglasio je kako nije čuo da se kod većeg broja djece pojavila zarazna kožna bolest, a takvu informaciju nisu imali ni u Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Mala zemlja, puno fekalija: Od Vela Luke do Cresa svuda isto

Na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci na otoku Korčuli, došlo je do iznenadnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla, ne preporučuje se kupanje, a uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja, izvijestili su u 21. kolovoza iz Dubrovačko-neretvanske županija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Županijski Zavod za javno zdravstvo je po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora proveo uzorkovanje mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci. Laboratorijskom analizom utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije, navodi se u priopćenju iz Dubrovačko-neretvanske županija.

S obzirom da uzorci mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci, zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti, dodaje se.

More na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj krajem lipnja ove godine bila je također puno fekalija. O tom je izvijestio tada Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša dubrovačko-neretvanske županije.

U srpnju sličan slučaj. Zavod za javno zdravstvo obavijestilo je javnost da je more na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu kod Dubrovnika onečišćeno fekalnim vodama te se ne preporučuje za kupanje.

'Smrdi za poludjeti'

U Tišnjanskom kanalu došlo je do ispuštanja nafte, javili su nam čitatelji, a na dječjoj plaži Grabar na Cresu pronađene su fekalije.

Foto: čitatelj24sata Osim fekalija našlo se tu i ostataka voća, povrća, plastike, šampona i ostalog otpada.

Čitatelj koji je po prvi put ljetovao u Zablaću kraj Šibenika kazao je da je more i na tom dijelu jako onečišćeno.

- Domaći se prave kao da ne znaju što je to, a po izrazu lica domaćih to nije nešto što se ne dešava - kazao je čitatelj.

Na nekim dijelovima, istaknuo je, smrdi za poludjeti čim sunce izađe.

U Slatinama na Čiovu, kaže čitatelj, ispuštanje fekalija u more traje već tri mjeseca. Čelnica Slatina nije upozoravala konkretno na taj problem, ali je istaknula da imaju u mjestu velik problem sa smećem.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Splitskoj gradskoj upravi, pod koju pripadaju, uputila je apel da pomognu je u srcu sezone vlada totalni prometni kaos i nagomilano smeće.

- Split nas uporno ignorira, ovo je slika mjesta koje ostvaruje 177.000 noćenja! Tjedan dana se borimo za odvoz otpada, a prometni kolaps je toliki da vatrogasci ni Hitna pomoć ne mogu proći kroz mjesto u slučaju požara ili nesretnog slučaja i pitanje je tko će biti odgovoran za to - uputila je dramatičan apel predsjednica Mjesnog odbora Slatine Ivana Balić.

Foto: čitatelj24sata

'Tu se ne možeš kupati'

Čitatelj iz Starigrad Paklenice kaže da inače tamo ljetuje i da tu već dugo isti problem. Svaki dan oko 11 sati iznajmljivači apartmana ispuštaju fekalije u more . To se konstantno događa makar je čitatelj slao prigovore inspekciji

- Ne može se čovjek okupati. More je tu zagađeno godinama a to nikako da se riješi - naglasio je.

Plažu na Vinjercu na zadarskom području, javio je Zadarski list, zagadile su fekalije iz jedne od septičkih jama. Tik pored mjesnog caffe bara pojavila se rječica prepuna fekalija.

Kupači svjedoče kako se u kristalno bistro more slijeva rijeka, koja očito dolazi iz nekakvog kanalizacijskog sustava. Troje djece završilo je na Hitnom prijemu zadarske bolnice zbog impetiga, zarazne infekcije kože.