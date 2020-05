Jadranka Vrhovec proizvodi najpoznatiji dodatak prehrani na bazi joda

Hrvatski dodaci prehrani koje proizvodi tvrtka JadroMel d.o.o. iz Križevaca u samo dvije godine stigli su, uz Hrvatsku, na police ljekarni u susjednoj Sloveniji, Srbiji i Makedoniji. Iza brendova dodataka prehrani Jadrankina otopina i Jadrankina formula stoji Križevčanka Jadranka Vrhovec, uspješna poduzetnica i vlasnica tvrtke JadroMel.

Iz svog malog laboratorija u Križevcima Jadranka je krenula osvajati regionalno tržište i našla se bok uz bok renomiranim svjetskim brendovima koji proizvode dodatke prehrani. Njezin najpopularniji proizvod, Biljni koncentrat bogat jodom – Jadrankina otopina, proizvod je koji je od sadašnjih osam proizvoda, koliko ih je do sada na tržište stavila tvrtka JadroMel definitivno najpopularniji. A upravo se ovaj proizvod zbog svoje djelotvornosti u jačanju imuniteta, posebno dobro prodaje kao prirodan, hrvatski imuno-buster u vremenu epidemije.

Jod je mineral koji je uistinu ključan za mnoge životne funkcije, zato što sudjeluje u proizvodnji hormona štitnjače - glavne energetske žlijezde koja regulira rad svih tjelesnih stanica u našem organizmu, a njegov nedostatak može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.

„Opće stanje našeg organizma i naš imunološki sustav u mnogočemu ovisi o unosu esencijalnih elemenata i minerala u naš organizam, kao i o njihovoj iskoristivosti, pri čemu ključnu ulogu ima upravo jod. Njegova su ljekovita svojstva poznata još od davnina, pa ga se nerijetko naziva i ljekovitim mineralom. Posebno je značajan za jačanje imuniteta, za zdravlje štitne žlijezde, ali i za zdravlje ženskih reproduktivnih organa, jajnika i dojki. Istraživanja su pokazala da je kod trudnica adekvatan unos joda važan za normalan kvocijent inteligencije djeteta. Jod također ima antibakterijsko, antivirusno i antigljivično djelovanje, pa se koristi kao antiseptik i dezificijens“, tumači Križevčanka koja stoji iza ovog jedinstvenog dodatka prehrani i koja ga je kreirala u periodu života kada se suočila s ozbiljnom bolešću štitnjače. Upravo je to narušeno zdravlje uslijed Hashimoto sindroma bilo okidač poduzetničkog uspjeha Jadranke Vrhovec koja je i dobitnica brojnih nagrada za poduzetništvo. Među njima valja svakako istaknuti regionalnu nagradu Business Women Award, te također i nagradu koju je Jadranka Vrhovec ponijela kao „Naj žena 21. stoljeća“, dok je Jadrankina otopina proglašena najuspješnijim regionalnim robnim brendom. Jadranka Vrhovec nedavno je potvrđena i kao dobitnica prestižne nagade „Stvaratelji za stoljeća“ čija je dodjela u Dubrovniku, zbog epidemije, prolongirana do rujma.

Od bolesti štitnjače do regionalnog poduzetničkog uspjeha

„Sve je zapravo krenulo od moje borbe s Hashimoto sindromom i naizgled bezizlaznom zdravstvenom situacijom. Grčevito sam tražila način da izbjegnem opake lijekove koje su mi liječnici prepisali za liječenje štitnjače. Sama sam krenula u istraživački pothvat, danonoćno sam 'gutala' sve informacije i tekstove koje sam našla na internetu, prevodila sama stručnu literaturu da bih konačno uz pomoć jedne prijateljice farmaceutkinje prije četiri godine uspjela napraviti prvu, tada tek testnu otopinu joda. Otopinu sam prvo šest mjeseci testirala na sebi i u to vrijeme nisam imala predstavu da ću je jednoga dana proizvoditi. Tako je moja bolest donijela i potpuni preokret u moj život, a s mojim izliječenjem uz uzimanje Biljnog koncentrata bogatog jodom, započela je i moja posvećenost proizvodnji suplementacije pod brendom Jadrankina otopina“, ističe Jadranka Vrhovec, koja je nakon svog Biljnog koncentrata bogatog jodom na tržište izbacila još sedam proizvoda – Magnezijev klorid u spreju uz dodatak blagotvornih eteričnih ulja za zaštitu kože, Magnezijev klorid heksahidrat u prahu, Jodirani magnezijev klorid u spreju – KIDS, poseban proizvod namijenjen isključivo djeci, Prah šipka – superhranu bogatu vitaminom C, kapsulirani organski Selen bez kvasca, bez alergena i GMO-a, s dodatkom inulina, prirodni proizvod za kontrolu težine i mršavljenje SLIM Faktor i najnoviji - Beauty Sleep u kapsulama, koji podržava zdravi san, uslijed stresa i napetosti, Beauty Sleep u sastavu ima B komplex, vitamin E, hijaluronsku kiselinu i krom koji je zadužen za regulaciju šećera i da se budimo odmorni, a ne podbuhli i natečeni u licu. „Posebnost je ovih dodataka prehrani što se u njihovoj izradi ne koriste nikakvi emulgatori, aditivi niti konzervansi u proizvodnji, kao što je to slučaj kod konkurentnih proizvoda i certifikati naših sirovina moraju biti najbolji, na tome inzistiramo. Naši novi kupci kada jednom probaju ove proizvode jasno osjete razliku i ostaju vjerni našim brendovima jer su sigurni u kvalitetu proizvoda, radi koje smo do danas uspjeli prikupiti na tisuće svjedočanstava o raznim oporavcima od bolesti, pri čemu su naši proizvodi uz adekvatnu liječničku pomoć, pomogli ljudima da značajno ojačaju svoj imunitet“, nastavlja Jadranka Vrhovec.

Važnost svakodnevne brige o imunitetu

Danas, nakon uspješnog oporavka od Hashimota do kojeg je došla uz unos joda iz vlastite otopine, svakodnevno koristi svoj Biljni koncentrat bogat jodom zajedno sa svim članovima svoje obitelji radi prevencije i dobrog stanja organizma. „Baš kao i s mojim prvim proizvodom, Biljnim koncentratom bogatim jodom, pri proizvodnji svih dodataka prehrani vodimo posebno računa o tome da koristimo isključivo vrhunske sirovine. Naši proizvodi nastaju iz prirodnih sastojaka EU podrijetla, ne sadrže GMO, veganski su, nisu testirani na životinjama i cjenovno su dosita prihvatljivi najširoj skupini konzumenata. Sve što proizvodim, sama i koristim, također i moje dijete i roditelji“, kaže Jadranka.

Trenutno, u jeku epidemije koronavirusom, Jadranka na svojoj službenoj stranici na Facebooku, koja nosi naziv „Jadrankina otopina“ svakodnevno nastoji skrenuti pažnju svojih pratitelja na činjenicu da je briga o našem imunitetu, koju postižemo pravilnom prehranom, ali i obaveznim uzimanjem suplementacije, naš svakodnevni zadatak, na svakom koraku našeg života.

Uz to, ističe i pozitivna iskustva u obrani, kako od korona virusa, tako i drugih virusnih oboljenja o kojima ovih dana pišu i brojni međunarodni liječnici holističke medicine. „Postoji posebna skupina holističkih liječnika u svijetu o kojima se ovih dana može puno pročitati, a koji svim bolestima pristupaju upravo kroz pristup jačanja imuniteta, uz unos minerala i vitaminima. Tako i u ovom vremenu epidemije, inzistiraju na tretmanu svojih pacijenata jodom, selenom, C i D vitaminima, s naglaskom na jačanje imunološkog stanja pacijenata koje je presudno u borbi sa svim virusima i bolestima“, tvrdi Jadranka te zaključuje: „O svom imunološkom stanju trebali bismo brinuti svakodnevno, a ne samo u periodima godišnjih doba kada smo na udaru gripa, prehlada ili u ovoj situaciji s korona virusom. Pri jačanju imuniteta, rukovodeći se preporukama nutricionista i liječnika, a također i stručnjaka farmaceuta u mome timu, svakako bih naglasila svakodnevni unos joda kao apsolutno presudan za dobar imunitet. Tu je i deficitarni mineral selen, kojeg mi također proizvodimo u obliku kapsula. Budući da ljudski organizam ne proizvodi selen, potrebno ga je unositi putem suplementacije. C vitamin je, dakako općepoznata nezaobilazna zaštita imunitetnog sustava, a kojeg u našoj tvrtki proizvodimo u obiku Praha šipka – mljevenog ploda šipka iz eko uzgoja, koji ima izuzetno visok udio prirodnog C vitamina. Također, pri borbi sa svim vrstama virusa i infekcija svakako su važni željezo i magnezij, te vitamin D, koje je također potrebno svakodnevno unositi. Zato naglašavam da ključ zdravlja u leži u kvalitetnim dodacima prehrani koji se sastoje od organskih minerala i vitamina. A među njima je upravo jod kojeg svakodnevno možete uzimati kroz naš Biljni koncentrat bogat jodom, na prvoj liniji jačanja imuniteta!“

