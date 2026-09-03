Jadrolinija prevezla 9,3 milijuna putnika i 2,8 milijuna vozila u 8 mjeseci: 'Sezona je intenzivna'

Jadrolinija je u osam mjeseci ove godine prevezla 9,3 milijuna putnika i 2,8 milijuna vozila, što je nešto manje putnika u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je broj vozila na lanjskoj razini, te je poslovanje, naveli su iz te tvrtke u odgovoru za Hinu, unatoč zahtjevnim tržišnim okolnostima, održano stabilnim.

Jadrolinija je tijekom ljetne sezone prevezla više vozila nego lani, dok je njihov ukupan broj u 2026. ostao na razini prethodne godine.

Što se tiče ljetne sezone, naveli su kako je bila jako intenzivna, posebno na najfrekventnijim linijama prema Braču, Hvaru, Cresu, Rabu i Pagu. Nije bilo dugotrajnijih prekida u održavanju linija, u skladu s potrebama su uvođena dodatna putovanja, a tehničke i operativne situacije rješavale su se pravovremeno, uključujući angažiranje zamjenskih brodova kad je bilo potrebno.

Ove godine Jadrolinija je dodatno proširila mrežu linija. Pokrenula je novu međunarodnu brzobrodsku linija Zadar – Ancona, novu brzobrodsku liniju Split – Hvar – Bol – Vis te sezonsku liniju „Kvarnerski most“, koja povezuje Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun.

Nakon što su prošlu godinu zaključili s gubitkom, na pitanje o financijskom rezultatu dosadašnjeg poslovanja u 2026. iz Jadrolinije odgovaraju kako su u prvih šest mjeseci, unatoč zahtjevnim tržišnim okolnostima, održali poslovanje stabilnim.

„Dobri prometni pokazatelji pratili su rast prihoda od 3 posto, međutim, istodobno je zabilježen i rast rashoda od 5 posto, ponajprije pod utjecajem povećanih troškova održavanja i energenata te šire geopolitičke situacije. Racionalnim upravljanjem troškovima i financijama nastoji se ublažiti utjecaj tih okolnosti na poslovanje,“ navode.

Dodali su kako je 2026. izrazito intenzivna u razvojnom smislu te je, uz održavanje jedne od najvećih mreža pomorskih linija u Europi, u pripremi veliki program obnove flote, budućih ulaganja i nastavka digitalne transformacije.

Obnova flote obuhvatit će više brodova različitih veličina i namjena, a s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, potpisano je mandatno pismo kojim je započela suradnja na pripremi financiranja programa obnove i održive transformacije flote.

Prvi konkretan pokrenuti projekt novogradnje je novi putnički brod namijenjen dubrovačkom plovnom području i Elafitima „Nova Postira“, koji će se financirati vlastitim sredstvima Jadrolinije. Provedena je javna nabava te se pregovara s brodogradilištima koja ispunjavaju uvjete natječaja.

Pri kraju glavnog dijela sezone dogodio se kvar na brodu Dalmacija, zbog kojeg su privremeno otkazana međunarodna putovanja na linijama Split – Ancona, Dubrovnik – Bari i Split – Bari.

Iz Jadrolinije kažu da je glavni motor, na kojemu je utvrđen tehnički problem, u jamstvenom roku te će se troškovi otklanjanja kvara rješavati u okviru jamstvenih obveza i osiguranja. Za taj zahvat, procjenjuje se, potrebno je dvadesetak dana, a vraćanje broda u plovidbu se očekuje potkraj rujna.

Jadrolinijinu flotu čini 58 brodova prosječne starosti 27,9 godina, što je, ističu iz te tvrtke, manje od prosjeka starosti brodova na Mediteranu.