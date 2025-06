Jak pljusak pogodio dijelove Zagreba, pogledajte na karti što je došlo iznad Hrvatske

Danas će biti djelomice sunčano i vruće, no ne i posve stabilno. Uz više oblaka ujutro u unutrašnjosti lokalno kiša te posebice na istoku i izraženi pljuskovi s grmljavinom, a poslijepodne su pljuskovi mogući uglavnom na sjeveru zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak.

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu na udare ponegdje i olujna, a na krajnjem jugu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34, u Dalmaciji i do 37 °C.

Foto: rainalarm

U subotu će biti na Jadranu sunčano, a u unutrašnjosti mala, popodne i umjerena naoblaka. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru će umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna, na sjevernom dijelu prolazno malo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 25 i 29 °C. Najviša dnevna od 27 do 31, duž obale i na otocima od 32 do 36 °C.

U nedjelju stabilno uz obilje sunca, temperature u porastu, a na Jadranu bura u smirivanju. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 15, na Jadranu i uz Jadran oko 22, a najviše dnevne u unutrašnjosti i na Jadranu oko 36 °C.

Prema sadašnjim izračunima modela numeričke prognoze vremena očekujemo prodor hladne fronte sa sjeverozapada idući tjedan u petak i subotu.