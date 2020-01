Jak potres u Turskoj: Četvero ljudi poginulo, rušile se zgrade

Potres magnitude 6,8 po Richteru pogodio je u petak istok Turske, priopćile su vlasti. Najmanje četvero ljudi izgubilo je život u potresu magnitude 6,8 koji je u petak pogodio istok Turske, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Suleyman Soylu.

Tlo je podrhtavalo u okrugu Sivriceu, u pokrajini Elazigu, oko 20,55 sati po mjesnom vremenu (18,55 sati po srednjoeuropskom), objavila je vladina agencija za katastrofe.

- Nadamo se da drugih žrtava neće biti. Zasad imamo informacije o četvero poginulih - među kojima dvije u Elazigu i dvije u susjednoj pokrajini Malatyji, rekao je Soylu, a prenijela je službena agencija Anadolija.

Američki institut USGS izmjerio je 6,7 stupnjeva.

