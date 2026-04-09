JAK SE MAŠ! Kako je Pavlek uspio otići iz Turske? Odvjetnici za 24sata: 'To je čudna zemlja'

Turska je čudna zemlja, meni se čini da su mnogi odahnuli kad je Pavlek otišao, prokomentirao je odvjetnik Anto Nobilo. Podsjetimo, sad već bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza, Vedran Pavlek, iz Turske je navodno pobjegao u Kazahstan, javlja RTL. Pavlek se nalazio u luksuznom hotelu s pet zvjezdica Swissotel The Bosphorus, koji se nalazi na europskoj strani Istanbula, uz obalu Bospora. Tu ga je zatekla turska policija, koja ga je, po zamolnici hrvatskih istražitelja, pretresla te mu oduzela laptop i mobitel. Također, navodno je pokušao prebaciti vlasništvo svojih nekretnina na druge osobe, ali nije u tome uspio jer mu je imovina blokirana.

- Turska nije članica Europske unije, oni nekad dobro surađuju, a nekad postoje problemi u suradnji. Tamo možete kupiti nekretninu i onda dobijete njihovo državljanstvo. Oni su, da to tako kažem, dosta fleksibilni. Ako imate mnogo novca, možete svašta napraviti - prokomentirao nam je Nobilo novonastalu situaciju. Pokušali smo kontaktirali i Pavlekovu odvjetnicu, ali do zaključenja ovoga broja nije nam se javila. Ranije je slučaj suzdržano komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Ne mogu ulaziti u takve detalje, s obzirom na činjenicu da su aktivnosti u tijeku, i to na međunarodnoj razini - rekao je Božinović. Da u ovom slučaju postoji puno upitnika slaže se i odvjetnik Fran Olujić.

- Ne znam detalje ovoga slučaja, ne znam je li pokrenut postupak izručenja Pavleka, s obzirom na to da tom postupku prethodi niz radnji. Turska ga očito nije uhitila, nego ga je policija držala pod nekakvim nadzorom, a kakav je to nadzor, ne znam s obzirom na to da je otišao - kaže nam Olujić.

Postavlja se pitanje, kaže Olujić, i kako je Turska obaviještena da Hrvatska protiv Pavleka vodi istragu.

- Je li to bilo neslužbeno, službeno, putem obavještenja, ja nisam nigdje vidio ni da je Hrvatska zatražila njegovo izručenje, ne kažem da se to nije dogodilo, nego službeno to nisam vidio. Nakon toga slijedi cijeli jedan postupak, mi ne znamo je li on pokrenut - kaže nam Olujić.

Kako je moguće da je Pavlek otišao iz Turske, nije jasno ni odvjetniku Čedi Prodanoviću.

- Ne znam kako je to moguće. Možda Turska tjeralicu nije dobila na vrijeme. Za Europsku uniju postoji europski uhidbeni nalog, a ako zemlja nije članica EU, postoji Interpolova tjeralica. Teoretski je sve moguće, pa i to da su naši zakasnili sa slanjem - kaže Prodanović.

Govoreći o daljnjim postupcima. Prodanović kaže kako će se uhićenje dogoditi kad-tad.

- On se može sam vratiti, a ako se ne vrati, negdje će ga se zateći. Može otići u ove egzotične zemlje, tamo ga je teže dobiti, ali je samo pitanje vremena kad će ga negdje uhititi - kaže nam Prodanović.

Inače, prema dosadašnjim nalazima istrage, Pavleka se sumnjiči da je bio ključni organizator sustava kojim je iz Hrvatskog skijaškog saveza tijekom godina izvučeno više od 30 milijuna eura. Novac se, prema sumnjama istražitelja, izvlačio preko mreže offshore tvrtki u više europskih zemalja, a dio je završavao na računima njegove tvrtke u Monaku i u nekretninama, uključujući i luksuznu vilu na Ibizi. 