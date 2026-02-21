Jaka mećava prijeti New Yorku: Izdali alarm nakon devet godina

Za New York, New Jersey i obalne zajednice duž istočne obale izdana su upozorenja na mećavu zbog snažne oluje koja bi trebala stići u nedjelju i ozbiljno poremetiti početak radnog tjedna. Upozorenje je na snazi za više od 14 milijuna ljudi, a za grad New York riječ je o prvom takvom upozorenju u posljednjih devet godina, prenosi CBS News.

Nacionalna meteorološka služba pooštrila je prognozu za oluju koja je prije samo nekoliko dana bila najavljivana kao znatno blaža. Prema novim procjenama, u mnogim područjima moglo bi pasti između 30 i 60 centimetara snijega. Upozorenja na mećavu izdana su za New York, Long Island, južni Connecticut te obalne dijelove New Jerseyja i Delawarea.

Šire područje sjeveroistoka moglo bi dobiti između 15 i 45 centimetara snijega, dok se u srednjoatlantskim državama očekuju manje količine. Meteorolozi upozoravaju i na mogućnost poplava u dijelovima New Yorka i New Jerseyja.

Oluja bi trebala započeti postupno tijekom nedjelje, ponegdje najprije s kišom, prije nego što se uvjeti znatno pogoršaju. Najintenzivnije snježne padaline očekuju se u nedjelju navečer, kada bi snijeg mogao padati brzinom od 2,5 do 5 centimetara na sat, a lokalno i više od 5 centimetara na sat.

Uz stalne vjetrove brzine od 40 do 56 kilometara na sat, putovanje bi moglo postati izuzetno opasno, a moguće su i poteškoće u prometu, lomljenje grana te prekidi u opskrbi električnom energijom zbog težine snijega i jakog vjetra.

Oluja dolazi u trenutku kada su se ostaci leda od prethodne snježne oluje tek počeli topiti, što dodatno otežava situaciju. Iako se bliži proljeće, čini se da zima na američkom sjeveroistoku još nije rekla posljednju riječ.