Jaka tuča pogodila je Dubravu: Led razbijao stakla na autima

Nešto prije 19 sati u zagrebačkoj Dubravi počela je padati jaka tuča, s ledom veličine lješnjaka, a leda je bilo toliko da je zabijelio dio naselja.

Udarala je po staklu i jako se glasno čula, no srećom pljusak je trajao svega nekoliko minuta, govori nam jedan od čitatelja koji nam je poslao snimke tuče.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedan od čitatelja koji su nam poslali fotografije tuče rekao je kako je led razbio stakla na nekoliko automobila, a oštećena su i brojna stabla.

Hidrometeorološki zavod najavljivao je kako bi danas na zagrebačkom području mogao biti pljusak praćen grmljavinom.

Slično vrijeme očekuje se i sutra, ali kratka kiša ili pljusak s grmljavinom mogući su poslijepodne.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Sutra će u ostatku zemlje prevladavati sunčano, a u unutrašnjosti je uz povremeno više oblaka mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla, ponajprije uz rijeke. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C.

Tema: Hrvatska