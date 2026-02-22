Obavijesti

MAGNITUDA 7.1

Snažan potres pogodio Maleziju

Piše Ivan Jukić,
Foto: EMSC

Slabije podrhtavanje moglo se osjetiti u Kota Beludu, udaljenom oko 63 kilometra od epicentra, kao i u Kudatu...

Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je danas područje u blizini grada Kudat u saveznoj državi Sabah u Maleziji. Potres je zabilježen na velikoj dubini od oko 633 kilometra ispod površine Zemlje.

Prema preliminarnim seizmološkim podacima, zbog velike dubine epicentra ne očekuje se značajnija materijalna šteta. Ipak, podrhtavanje je vjerojatno osjetio veći broj stanovnika u širem području epicentra, ponajviše kao slabiju vibraciju tla.

Slabije podrhtavanje moglo se osjetiti u Kota Beludu, udaljenom oko 63 kilometra od epicentra, kao i u Kudatu. 

Potres su mogli osjetiti i stanovnici Bandaua, Kota Kinabalua, Putatana, Donggongona i Petagasa, koji se nalaze između 69 i 111 kilometara od mjesta potresa.

- Namještaj se odjednom krenuo pomicati - napisao je jedan korisnik. 

- Trajalo je 10 minuta - dodaje drugi korisnik. 
 
- Osjećao sam se kao da netko lagano trese krevet - napisao je korisnik.

