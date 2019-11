Jak potres u BiH: U Travniku pucali zidovi i padali dimnjaci

Posljednje informacije

Čitatelji Dnevnog avaza javljaju kako je u u Travniku bilo najdramatičnije. Tamo su padali dimnjaci s krovova, a u mnogim kućama popucali su zidovi. Mještani su u strahu od novih podrhtavanja, a brojni su ljudi ostali na ulicama.

U 15:13 sati u subotu tlo se snažno zatreslo u središnjoj BiH. Epicentar je bio na dubini od 5 kilometara i radi se o najjačem potresu u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme.

