Jaki valovi potopili Lungo Mare u Opatiji i izbacivali kamenje

<p>DHMZ je za nedjelju za gotovo cijelu Dalmaciju objavio narančasti alarm što označava opasno vrijeme, dok je za Istru, Kvarner i otoke objavio crveni alarm (izuzetno opasno vrijeme). To znači jake udare juga i valove koji će potopiti rive i ceste uz more.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Valovi na Kvarneru</strong></p><p>Što bi se moglo očekivati u nedjelju vidjelo se već danas oko Opatije. Javio nam se čitatelj sa snimkom valova koji su udarali u poznatu šetnicu Lungo Mare, kojom je u subotu bilo nemoguće šetati.</p><p>- Jako jugo radi probleme uz more i na moru. Ovo se ne viđa često, valovi su sigurno preko pet metara. Neopisiva je to i pomalo zastrašujuća silina valova - ispričao nam je čitatelj i slikovito opisao valove.</p><p>On se uputio u šetnju od Voloskog do Opatije no zaustavili su ga valovi, koji osim što su svojom silinom blokirali šetnicu, na nju su izbacili i velike količine kamenja iz mora, što samo svjedoči o jačini valova. </p><p>Kako najavljuju prognostičari, pred nama je velika promjena vremena, pripremite se za jako puno kiše.</p><p>Prema prognozi <strong>DHMZ-ovog ALADIN-a</strong>, koji oborinsku liniju smješta iznad Istre, ukupno bi u jednom danu moglo pasti kiše koliko padne u mjesec dana!</p>