Jako nevrijeme na osječko-baranjskom području: Bez struje ostalo je više od 4000 ljudi

Uslijed olujnog nevremena koje je tijekom noći pogodilo dijelove Osječko-baranjske županije došlo je do više kvarova na električnoj mreži, a brojne intervencije uklanjanja srušenih stabala imali su i vatrogasci, izvijestio je u petak osječki županijski centar 112.

Zbog jakog nevremena i kvarova na elektroenergetskoj mreži bez struje je ostalo više od četiri tisuće korisnika u mjestima na području Našica, Donjeg Miholjca, Đakova, Erduta i u Baranji.

Dio kvarova je otklonjen tijekom noći, a kvarovi koji su još aktualni se otklanjaju, navode u Centru 112.

Vatrogasci su također imali brojne intervencije uklanjanja srušenih stabala s prometnica, uz ostalo, na području Našica, Belišća, Donjeg Miholjca i Đakova, napominju u osječkom Centru 112.