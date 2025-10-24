Obavijesti

SANACIJA U TIJEKU

Jako nevrijeme na osječko-baranjskom području: Bez struje ostalo je više od 4000 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jako nevrijeme na osječko-baranjskom području: Bez struje ostalo je više od 4000 ljudi
Osijek: Jak vjetar srušio drvenu skelu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vatrogasci su također imali brojne intervencije uklanjanja srušenih stabala s prometnica, uz ostalo, na području Našica, Belišća, Donjeg Miholjca i Đakova

Uslijed olujnog nevremena koje je tijekom noći pogodilo dijelove Osječko-baranjske županije došlo je do više kvarova na električnoj mreži, a brojne intervencije uklanjanja srušenih stabala imali su i vatrogasci, izvijestio je u petak osječki županijski centar 112.

Zbog jakog nevremena i kvarova na elektroenergetskoj mreži bez struje je ostalo više od četiri tisuće korisnika u mjestima na području Našica, Donjeg Miholjca, Đakova, Erduta i u Baranji. 

DRAMATIČNE SCENE Nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija! Pogledajte fotke
Nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija! Pogledajte fotke

Dio kvarova je otklonjen tijekom noći, a kvarovi koji su još aktualni se otklanjaju, navode u Centru 112.

Vatrogasci su također imali brojne intervencije uklanjanja srušenih stabala s prometnica, uz ostalo, na području Našica, Belišća, Donjeg Miholjca i Đakova, napominju u osječkom Centru 112.

