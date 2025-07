Jakšić bi u Koprivnici zaštitare na igralištima zbog romobila

Sve je dobro dok se nekaj ne dogodi. Djeca su ne tako davno mogla bezbrižno trčati po trgu i parku, danas ih ne smijete pustiti same. Nije normalno da se po igralištima i gradskom trgu juri na romobilima, kazao je na prvoj pravoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice Saša Cestar, piše Podravski.hr.

Dvoje vijećnika upozorilo je kako vožnja romobilima postaje sve veći problem na gradskim ulicama, ali i na mjestima gdje nikako ne bi smjela biti prisutna, na dječjim igralištima, parkovima i Zrinskom i Jelačićevom trgu. Cestar je predložio da se i za romobile propiše zabrana, barem u zonama dječjih igrališta. Zbog iste je stvari bila zabrinuta i vijećnica Sanja Horvat.

- Nije poanta u zabranama, nego regulaciji. Europske zemlje imaju ograničenja brzine za romobile na pet kilometaraa na sat. Ako građani na igralištima ne smiju ni upozoriti nekoga da se ne ponaša primjereno onda imamo ozbiljan problem - kazala je.

Gradonačelnik Mišel Jakšić složio se da se problem električnih romobila oteo kontroli.

- Danas imamo rupu u zakonodavstvu koja je u početku izgledala simpatično jer djeca su se vozila na romobilima, ali je prerasla u stvaranje prometne nesigurnosti i obijesti. To nije nešto što možemo pozdraviti. Zakonodavne promjene se pripremaju i na nacionalnoj razini, ali one same po sebi nisu dovoljne. Komunalni redari nemaju resurse za svakodnevno skidanje romobila, ali razgovaramo s policijom i županijom i razmatramo mogućnost uključivanja zaštitarskih službi na igralištima - rekao je Jakšić.

Posebno se osvrnuo na događaj koji se u utorak dogodio na igralištu Srednje škole te je naglasio da nasilje nije rješenje.

- Ne slažem se s tezom da ljudi trebaju uzimati stvari u svoje ruke. Ako netko makne bicikl sa staze, to nije razlog da ga netko drugi fizički napadne. To je totalni debilizam i idiotizam i nećemo to tolerirati - poručio je.