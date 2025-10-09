Janaf nakon uvođenja sankcija NIS-u: Stabilni smo i spremni na ovakav razvoj događaja

Jadranski naftovod (JANAF) objavio je da srpska Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije ishodila novu američku licencu potrebnu za nastavak transporta sirove nafte, zbog čega od 8. listopada 2025. prestaje mogućnost daljnje realizacije ugovora između dviju kompanija.

U priopćenju navode da JANAF, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i američkim pravnim savjetnicima, aktivno radi na pronalaženju rješenja u skladu s važećim regulatornim okvirom.

- JANAF je pripravan za ovakav razvoj događaja, što je potvrđeno stres testovima koje smo proveli u proteklom razdoblju. Poslovanje Društva je stabilno i nije niti na koji način ugroženo - poručila je Uprava JANAF-a predvođena Stjepanom Adanićem i Vladislavom Veselicom, dodajući da će tvrtka nastaviti s planiranom diversifikacijom poslovanja i otvaranjem prema novim tržištima.

Ističu i da su financijski snažna i stabilna kompanija, spremni na sve tržišne izazove. Provedeni stres testovi i analize potvrdili su otpornost i sigurnost poslovanja u svim segmentima, navode.

Američke sankcije NIS-u dio su šireg paketa mjera protiv ruskog energetskog sektora. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija od siječnja je osam puta produljivao privremenu licencu kojom je NIS mogao nastaviti poslovanje s Janafom, ali nova odgoda ovaj put nije odobrena.

NIS je u priopćenju iz Beograda potvrdio da sankcije stupaju na snagu te da je kompanija osigurala dovoljne zalihe sirove nafte i derivata kako ne bi došlo do poremećaja u opskrbi tržišta. Naglašavaju da u suradnji s Vladom Srbije i američkim ministarstvom financija rade na postupku skidanja s tzv. SDN liste.

JANAF je s NIS-om imao ugovor o transportu do 10 milijuna tona sirove nafte do kraja 2026. godine, a prema ranijim podacima taj posao je godišnje donosio hrvatskoj kompaniji oko 40 milijuna eura prihoda. Unatoč prestanku važenja licence, u Janafovom priopćenju naglašava se kako je kompanija financijski snažna, stabilna i otporna na tržišne promjene.