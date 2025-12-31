Janaf spreman odmah opskrbiti naftom rafineriju u Pančevu

Janaf je u srijedu navečer priopćio kako je odmah spreman započeti opskrbu naftom rafinerije u Pančevu u Srbiji, nakon odluke američke administracije koja je Janafu izdala licencu za nastavak transporta neruske nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. siječnja.

"Pozdravljamo odluku američke administracije te ističemo kako je Janaf d.d. u potpunosti spremna odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom", kaže se u Janafovom priopćenju.

"Nadamo se skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupnji ruskog udjela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uvjeti propisani sankcijskim režimom", dodaje se.

Američka administracija izdala je Janafu licencu za nastavak transporta ne-ruske nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. siječnja, objavila je u srijedu hrvatska vlada.

"Danas je američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao licencu Janafu za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja. Time će se omogućiti daljnja opskrba isključivo naftom ne-ruskog podrijetla", rekla je vlada na X-u.

Sjedinjene Države su NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora, u listopadu uvele sankcije, zbog čega je Hrvatska prekinula isporuku nafte.

Washington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji otegnuli, pa je rafinerija NIS-a 25. studenog prestala s radom.

OFAC je prije tjedan dana toj kompaniji izdao novu licencu kojom se do 24. ožujka produžuje rok za prodaju ruskog udjela, ali istodobno nije ovlastio NIS da posluje u tom razdoblju.

Ruske tvrtke Gazprom Neft i Gazprom zajedno drže 56 posto vlasništva u jedinoj srbijanskoj rafineriji nafte.