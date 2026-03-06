Obavijesti

I DALJE NAPETO

Janaf: 'Ne možemo pristati na ono što traži MOL'

Piše HINA,
Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Janaf traži mjesec dana kontinuiranog testiranja sustava, dok MOL predlaže višefazni model koji bi trajao oko deset mjeseci

Jadranski naftovod (Janaf) pozdravio je u petak odluku MOL-a o prihvaćanju njegova prijedloga novog testiranja kapaciteta naftovoda pod nadzorom Europske komisije i neovisnih stručnjaka, te inzistira da se testiranje provede kontinuirano, a ne u fazama što zagovara MOL. Testiranjem će se, navodi se večeras u objavi Janafa, razriješiti svi prijepori oko tehničkih i operativnih sposobnosti Janafovog transportnog sustava i potvrditi kako Janafov naftovod ima dovoljno kapaciteta za opskrbu rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj. Dogovor između Janafa i MOL-a o operativnoj provedbi navedenog testiranja još traje te još uvijek nisu definirani uvjeti testiranja, kao ni dogovor oko neovisnih stručnjaka, kaže Janaf.

Janaf inzistira da se testiranje provede u kontinuitetu od mjesec dana, u režimu rada 0–24, s količinom od milijun tona nafte i tehničkim parametrima usporedivima s redovnim režimom transporta.

Testiranje će se provesti na dionici Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta.

Janaf tvrdi da predloženo višefazno ispitivanje ne može dati stvaran prikaz uvjeta transporta jer takav pristup ne odražava način na koji sustav funkcionira u stvarnim operativnim uvjetima.

Objašnjava pritom da se naftovod koristi u stabilnom, neprekinutom režimu rada te da samo kontinuirani operativni režim omogućuje vjerodostojnu procjenu dugoročne transportne učinkovitosti sustava i njegove uloge u sigurnosti opskrbe.

"Janaf može prihvatiti samo model koji osigurava rezultate ostvarene u realnim operativnim uvjetima, dok MOL ov prijedlog okvira testiranja nije u skladu sa zahtjevima sustava, što je jasno izneseno na sastancima u Europskoj komisiji", kaže se u Janafovom priopćenju.

"Upravo zato Janaf ne pristaje na višefazni model, nego zagovara model temeljen na većoj količini, koji omogućuje pouzdane rezultate i s kojim smo spremni započeti odmah", dodaje se.

MOL je u petak izvijestio da će, nakon dogovora s Janafom, serija testova kapaciteta naftovoda Adria započeti 11. ožujka, a trajat će 10 mjeseci u tri do četiri faze.

Tijekom tih faza, kaže MOL, stručnjaci će ispitati kakvu stabilnu, održivu i dugoročnu kontinuiranu transportnu učinkovitost infrastruktura može postići u različitim vremenskim uvjetima, u različitim godišnjim dobima i s različitim vrstama sirove nafte.

