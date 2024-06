Jandrokovć: Očekujem da će brzo ići poziv za izbor ustavnih sudaca i sklonost kompromisu

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izrazio je u petak očekivanje da će saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uskoro uputiti javni poziv za izbor novih desetero sudaca Ustavnog suda, kojima danas prestaje mandat.

''Očekujem da će vrlo skoro Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koji je ključno saborsko tijelo kada je u pitanju izbor sudaca Ustavnog suda, uputiti javni poziv koji traje 30 dana. Očekujem da će se javiti svi zainteresirani kandidati i da ćemo skoro u skladu s procedurom donijeti odgovarajuće odluke'', kazao je.

Jandroković je naglasio nužnost postizanja dvotrećinske većine što, kako je naglasio, nije lako zbog različitih političkih interesa.

''Odgovornost i politička zrelost su preduvjeti kako bismo ostvarili taj dogovor. Očekujem od svih aktera da pokažu sklonost kompromisima i dogovorima kada su takve stvari u pitanju'', rekao je Jandroković u Bjelovaru gdje je bio na svečanoj sjednici Županijske skupštine,

Podsjetio je da u prošlom sazivu Sabora nije ostvaren potreban dvotrećinski dogovor.

''Bilo je to predizborno vrijeme i sam saziv parlamenta u prošlom sazivu nije bio takav koji bi omogućio dvotrećinsku većinu tako da smo taj zadatak ostavili novom sazivu Sabora i naravno da očekujem da ćemo imati dovoljno političke zrelosti i odgovornosti za Hrvatsku i da ćemo postići dogovor o novim ustavnim sucima'', rekao je.

Ocijenio je i kako prestanak mandata za desetero ustavnih sudaca nije izvanredna situacija jer se mandat sudaca automatizmom produžuje za šest mjeseci te da se novi suci moraju izabrati do 7. prosinca ove godine.

''Nema nikakve ugroze u radu Ustavnog suda i ustavni suci mogu normalno nastaviti sa svojim radom'', zaključio je.

Šeparović: Očekujem izbor novih sudaca u ustavnom roku

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović kazao je za Hinu kako očekuje da će se izbor novih ustavnih sudaca obaviti u ustavnom roku.

O isteku mandata većine ustavnih sudaca Šeparović je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića obavijestio još krajem prošle godine. No, ubrzo je postalo jasno da će imena novih sudaca morati usuglasiti novi saziv parlamenta.

Ustav propisuje da ukupno 13 ustavnih sudaca Sabor imenuje dvotrećinskom većinom, odnosno dogovorom vladajućih i oporbe, na način i u postupku propisanim ustavnim zakonom.

"Mandat suca Ustavnog suda traje osam godina, a produžuje se do stupanja na dužnost novog suca u slučaju da do njegova isteka novi sudac nije izabran ili nije stupio na dužnost, a iznimno najdulje do šest mjeseci", stoji u Ustavu.

Postupak kandidiranja i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru provodi odbor nadležan za Ustav koji raspisuje javni poziv, skuplja prijave i obavlja razgovore s onima kojima ispunjavaju uvjete.

Predloženi kandidati trebali bi biti iz reda istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti, a mora ih biti više od broja potrebnih ustavnih sudaca koji se u konačnici biraju s najmanje 101 zastupničkim glasom.