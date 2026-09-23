Jandroković izbacio dvoje SDP-ovaca zbog svađe oko otpada

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković udaljio je SDP-ove zastupnike Sanju Radolović i Sašu Đujića sa sjednice nakon prepirke tijekom rasprave o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom i sanaciji otpada u Lici. Radolović je udaljena do kraja dana, dok je Đujiću izrečena mjera udaljenja u trajanju od dva dana.

Sukob je počeo nakon što je Radolović ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković pitala hoće li Vlada, na zahtjev Skupštine Istarske županije, odustati od spaljivanja dijela otpada iz Like u cementari u Istri.

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Pitala ju je i hoće li država u cijelosti financirati sanaciju otpada u Pazinu, bez traženih 15 posto sufinanciranja Grada Pazina.

Vučković je odgovorila da su odabrane cementare, sukladno svojim dozvolama, ovlaštene za termičku obradu neopasnog otpada iz Gospića.

"Meni su ovi iz Istre vezano za Pazin baš zabavni. Date dozvolu, napravite štetu od 15 milijuna eura, država kaže da će pomoći iako nije opasni otpad i onda plačete zbog 15 posto. Stvarno ste nevjerojatni", rekla je ministrica.

Dodala je da u Istri nisu bili u stanju napraviti ni "mali plan sanacije" te poručila: "Ali mi ćemo učiniti sve, a vi se bavite alternativnim festivalima."

Radolović se potom javila zbog povrede Poslovnika i rekla da je ministrica "upravo rekla sve što je trebala reći", uz poruku da se nada da je javnost, posebno u Istri, čula "svako slovo".

Đujić prozvao Jandrokovića

U raspravu se zatim uključio Saša Đujić, koji je ministričin nastup nazvao "strašnim" te prozvao Jandrokovića zato što nije reagirao.

Đujić je pritom rekao da je riječ o situaciji u kojoj se "truje naša voda i okoliš".

"Izokrećete riječi. Ministrica je rekla da ju zabavlja to što vi, koji ste napravili dug od 15 milijuna eura, sada optužujete Vladu što traži 15 posto. Potpuna je neistina da je rekla da se zabavlja što je ljudima zagađeno tlo i voda", odgovorio mu je Jandroković.

Đujić se nakon prve opomene nastavio javljati zbog povrede Poslovnika i dobacivati iz klupe. Jandroković mu je izrekao ukupno pet opomena i udaljio ga sa sjednice za danas i sutra.

Radolović: Dug nije napravio Grad Pazin

Radolović je potom rekla da dug od 15 milijuna eura nije napravio Grad Pazin, nego privatna tvrtka koja je otišla u stečaj.

Nakon nastavka rasprave preko instituta povrede Poslovnika dobila je ukupno četiri opomene i udaljena je sa sjednice do kraja dana.

SDP-ov Ivan Račan reakciju predsjednika Sabora nazvao je neprihvatljivom, dok je Ivana Marković ustvrdila da HDZ i Jandroković "ne žele slušati o ovoj temi" pa se SDP-ove zastupnike uklanja opomenama.

Jandroković je odgovorio da je reagirao zato što ga je Đujić izravno pozvao da to učini te ponovio da je SDP-ovac ministrici pripisao nešto što ona nije rekla.

"Meni je žao kada moram ovu mjeru donijeti, ali nastavljao je i nije bilo drugog izbora", rekao je Jandroković.

Prema Poslovniku Sabora, predsjedatelj može izreći opomenu zastupniku koji povredu Poslovnika koristi za govor o drugoj temi ili na drugi način remeti red. Predviđene mjere uključuju opomenu, oduzimanje riječi i udaljenje sa sjednice.