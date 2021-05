Komentirajući najnovije sukobe na relaciji Plenković-Milanović, šef Sabora Gordan Jandroković u srijedu je predsjednika države ponovno nazvao klaunom.

- Gledajte, ja sam ovdje došao iskazati povjerenje HDZ-ovim kandidatima. Ovo što govori taj klaun Milanović mi je zadnja rupa na svirali - rekao je Jandroković, prenosi N1.

- Što on radi? Klatara se po Hrvatskoj svaki dan, lupeta čitav niz besmislenih tema, uvreda na račun drugih ljudi. Sad želi izabrati sutkinju Vrhovnog suda kako bi osudila HDZ. Besmislen je da besmisleniji ne može biti - dodao je Jandroković.

Potom je krenuo nabrajati po čemu ćemo pamtiti hrvatske predsjednike.

- Tuđmana ćemo pamtiti kao državnika, Mesića kao predsjednika koji je išao s ljudima na kavu, a Milanovića ćemo pamtiti kao klauna predsjednika - rekao je Jandroković i dodao kako ćemo Kolindu Grabar Kitarović pamtiti kao veselu i pozitivnu osobu koja je išla na utakmice.

Jandroković kaže kako je Milanović smiješan i kako je sve ovo rezultat toga što se Milanović prepao nakon izbijanja afere Janaf.

- Jeo je ostatke hrane kao strvinar u tom klubu. Ne kao orao kako on sebe vidi, nego kao strvinar - rekao je Jandroković.

- On to pokušava zamutiti optužujući druge, slušajte ga kako govori, to nije predsjednički, to je klaunski. Ostat će zapamćen kao klaun - ponovio je još jednom Jandroković.