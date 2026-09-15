Jandroković: 'Mislite da se nikada nisam porječkao s premijerom Plenkovićem?'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u Dnevniku Nove TV komentirao je slučaj u Gospiću koji je obilježio prvi aktualni sat nakon ljetne stanke. Poručio je da treba što prije sanirati onečišćeno područje i utvrditi odgovornost, ali i da ne treba "histerizirati niti dizati paniku". Govorio je i o odnosu s premijerom Andrejem Plenkovićem, prosvjedu u Gospiću, Srbiji te svojim političkim ambicijama.

Jandroković je odgovorio da su građani Hrvatske osjetljivi na pitanja zaštite prirode, okoliša i vode te da ovakvi slučajevi opravdano izazivaju uznemirenost. Naglasio je da područje u Gospiću treba što prije sanirati, utvrditi tko je odgovoran te zaštitu okoliša postaviti među prioritete Vlade.

Na pitanje tko je odgovoran, Jandroković je poručio da su to osobe koje su imale kriminalne namjere i počinile nezakonitosti. Podsjetio je da bi, prema najavi glavnog državnog odvjetnika, optužnica trebala biti podignuta do kraja rujna.

"Vidjet ćemo je li u tom krugu ljudi bilo onih koji su radili na državnim pozicijama ili u lokalnoj samoupravi", rekao je te dodao da ne želi unaprijed suditi osobama protiv kojih postoje sumnje.

Na pitanje nije li netko morao postaviti osobe koje su eventualno bile na državnim ili lokalnim pozicijama, Jandroković je rekao da će se o političkoj odgovornosti moći jasnije govoriti nakon podizanja optužnice.

"Kada dobijemo optužnicu i vidimo tko je uključen u kriminalne radnje, moći ćemo govoriti jasnije i o političkoj odgovornosti", rekao je.

Dodao je da sanacija mora početi što prije te da već počinje odvoz vreća. Uklonit će se otpad koji se nalazi na površini, kao i onaj zakopan u zemlji. Riječ je, naglasio je, o velikim količinama, a država je dužna što prije riješiti problem.

Jandroković je rekao da je za slučaj prvi put čuo kada se o njemu počelo govoriti u medijima, dok je izvješće državnog odvjetništva, koje je upozorilo na opasnost od onečišćenja, bilo ključno za daljnje postupanje.

Naglasio je da opasnost za okoliš postoji, ali smatra da se u javnosti ne bi smjela stvarati panika.

"Nije dobro pretjerivati, histerizirati niti dizati paniku. Treba realno sagledati ono što se dogodilo i vidjeti koja je razina onečišćenja", rekao je.

Ocijenio je da tvrdnje o ekocidu, bioterorizmu te zatrovanoj vodi i tlu mogu štetiti stanovnicima tog područja, proizvođačima i turizmu. Prozvao je i oporbu poručivši da ovakav slučaj ne bi smjela koristiti za izgradnju svoje izborne priče.

Dodao je da se takvo odlaganje otpada nije smjelo dogoditi te da iza njega očito stoje kriminalne skupine. Najavio je i promjene zakonskog okvira, a rješavanje takvih slučajeva, rekao je, trebalo bi biti jedan od prioriteta u idućem razdoblju.

HDZ najjači

Upitan je li zbog prosvjeda u Zagrebu pomislio da bi HDZ mogao izgubiti potporu u Lici, Jandroković je rekao da su prosvjedi dio demokracije te da je među okupljenima bilo mnogo građana zabrinutih za okoliš.

"HDZ će, što se tiče izbora, ponovno biti najjači. Siguran sam da ćemo ostvariti najbolji rezultat od ostalih političkih opcija", rekao je.

Dodao je da se HDZ uvijek priprema za političke bitke, "ali da to u ovom trenutku nije prioritet". Važnije je, poručio je, sanirati područje, utvrditi tko je odgovoran i kazniti krivce.

Na pitanje je li razmišljao o tome da i sam ode na prosvjed, Jandroković je odgovorio da nije jer to, prema njegovu mišljenju, ne bi imalo previše smisla. Ocijenio je da su na prosvjed došli građani zabrinuti zbog situacije, ali i da ga je oporba pokušala iskoristiti za prikupljanje političkih bodova.

Odnos s Plenkovićem

Jandroković se osvrnuo i na tvrdnju Marijane Puljak da je "zatajio premijera".

"Znamo se i surađujemo već 30 godina. Zar zaista mislite da se nikad ne porječkamo i ne dođemo u situaciju u kojoj nemamo isto mišljenje?" rekao je.

Objasnio je da se razgovaralo o prijedlogu prema kojem bi se varaždinski otpad odvozio u Bjelovar.

"Ideja je bila da ide jedino u Bjelovar, gradonačelnik smatra da to nije u redu i onda smo došli do zajedničkog zaključka da treba biti solidaran, ali da solidarnost treba ipak biti šira i da ne može jedan grad podnijeti neučinkovitost drugog grada. Jedna rutinska rasprava od koje je nastala ta priča iz razloga što i lijeva politička oporba i dio lijevih medija nastoji srušiti HDZ", poručio je Jandroković.

Poručio je da je riječ o "najobičnijoj mistifikaciji".

"Cilj joj je prikazati me kao čovjeka koji, kada mu je šef u problemima, prilazi i zabija mu nož u leđa. Nastoje me prikazati kao lošeg čovjeka s lošim namjerama jer sam im politički antipatičan. Vjerojatno procjenjuju da me treba dehumanizirati na određen način", smatra Jandroković.

Saborsku zastupnicu Marijanu Puljak i dio političkih protivnika optužio je da "žive od tračeva i laži".

Spomenuo je i nedavno uhićenog Vuka Vukovića tvrdeći da bi se njegove veze s HDZ-om, da su postojale, koristile za napad na cijelu stranku. Prozvao je iste političke krugove i zbog "kružoka Porfirija" te slučaja Ratka Mladića i poručio da oni sada "šute kao miševi".

Upitan je li Hrvatska trebala oštrije reagirati zbog sprovoda Ratka Mladića, primjerice povlačenjem veleposlanika, Jandroković je ustvrdio da nijedna druga država nije tako jasno kao Hrvatska osudila ono što se događa u Srbiji.

"Srbija se svojom retorikom i ponašanjem vraća u devedesete, vodi prljavu kampanju protiv susjednih zemalja, sličnu onoj koja je prethodila velikosrpskoj agresiji, i naoružava se", rekao je.

Poručio je da Hrvatska o tome razgovara sa saveznicima te da treba jačati vlastitu sigurnost. Dodao je da Hrvatska ne može samostalno uvoditi sankcije Srbiji, a dio zapadnih zemalja optužio je da prema Beogradu godinama vodi previše blagu politiku zbog straha od njegova približavanja Rusiji.

"Više nema prijepora da je Srbija sigurnosni problem ovog dijela Europe, a time i cijele Europe. Očekujemo da naši saveznici to shvate i prilagode svoje politike tome", poručio je.

Na pitanje traži li Plenković njegov savjet pri donošenju kadrovskih odluka, Jandroković je podsjetio da surađuju već deset godina te da je četiri godine bio glavni tajnik HDZ-a.

"Kao glavni tajnik sudjelujete u gotovo svim kadrovskim odlukama", rekao je.

Dodao je da i danas, kao član vodstva HDZ-a, sudjeluje u donošenju odluka koje su u nadležnosti Predsjedništva stranke.

Upitan je li mu nakon kadroviranja Andrije Mikulića ostao "gorak okus", Jandroković je rekao da ne želi prejudicirati ničiju krivnju. Poručio je da pojedinci nakon dolaska u državna tijela mogu prijeći "na drugu stranu zakona" te da premijer ne može odgovarati za postupke tisuća osoba u državnom sustavu.

"Ta ista država s jedne strane ima one koji rade u državnom aparatu i bave se korupcijom i nezakonitim radnjama, a postoji i onaj dio države koji ih uhvati i sankcionira", rekao je.

Dodao je da nije korektno isticati samo nezakonitosti, a pritom zanemarivati činjenicu da državna tijela takve slučajeve otkrivaju i procesuiraju.

Na pitanje treba li Plenković i nakon idućih parlamentarnih izbora ostati na čelu HDZ-a, Jandroković je rekao da će o tome odlučiti sam Plenković i stranačka tijela. "Ako bude on to htio, ići će po četvrti mandat", rekao je.

Upitan vidi li sebe u budućnosti na čelu HDZ-a, odgovorio je da je svoje osobne političke ambicije ispunio. Izdvojio je razdoblje na čelu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kada je Hrvatska ušla u NATO i završila pregovore za ulazak u Europsku uniju, kao i gotovo deset godina na mjestu predsjednika Sabora.

"Ispunio sam svoje ambicije. Imam neke druge ambicije, to ću vam ekskluzivno reći, a to je da učinim sve da ova nesposobna, manipulativna i u jednom dijelu anacionalna i porfirijevska ljevica ne dođe na vlast u Hrvatskoj", poručio je Jandroković.