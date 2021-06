Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozvao je na prestanak međusobnog vrijeđanja u javnom prostoru:

- Ne bježim od oštre rasprave, ali smatram da je potpuno nepotrebno da se ona svede na vrijeđanje i ponižavanje. To nikome ne koristi, šaljemo jako lošu poruku građanima i to treba pod svaku cijenu izbjeći.

Isto tako, nisu mu prihvatljive izjave predsjednika Milanovića o premijerovim dijagnozama:

- Taj govor je meni neprihvatljiv, mislim da nije ni ispravno, ni primjereno govoriti o nečijem zdravstvenom stanju, pritom se rugajući.

Rekao je kako je civilizirani doseg ne govoriti na takav način o nečijem zdravlju, fizičkom izgledu, pripadnosti, vjeri...

- To je pitanje dobrog odgoja, to mi je potpuno neprihvatljivo, mislim da takvo što treba prestati.

Jandroković se dotaknuo i svađe oko obilježvanja Oluje:

- Nema potrebe (za svađanjem), to je važan dan, obilježit ćemo ga u Kninu, ako postoji ideja da se obilježi negdje drugdje, možemo se i oko toga dogovoriti, no sve to možemo napraviti u normalnoj atmosferi, bez vrijeđanja.

Dodaje da nema potrebe za uvredama, iako su mišljenja različita. HDZ misli da proslava treba ostati u Kninu, predsjednik Milanović misli drugačije, ali predsjednik Sabora naglašava da je pogrešno vrijeđati onoga tko ima drugačije mišljenje.

Naglašava da se za razgovor o proslavi Oluje predsjednik i premijer moraju sjesti i razgovarati, ali da se i za to trebaju stvoriti preduvjeti te je pozvao na to da se razlike pokušaju riješiti kroz argumentirani dijalog.

Gordan Jandroković očekuje da će saborska većina biti stabilna:

- Pred nama je razdoblje iznimno važno za Hrvatsku, puno je pitanja koje trebamo rješavati, vjerujem da će svi kojima je interes građana i Hrvatske na prvom mjestu voditi računa da politička stabilnost jest preduvjet za to, očekujem da će većina biti stabilna.

Komentirao je i suđenje ratnom zločincu Ratku Mladiću. Rekao je da očekuje najoštriju kaznu jer Mladić to zaslužuje.