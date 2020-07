Jandroković: Nije me iznenadila izjava predsjednika Milanovića

<p>Predsjednik Hrvatskog sabora<strong> Gordan Jandroković</strong> rekao je u ponedjeljak da ga nije iznenadila izjava predsjednika Republike Zorana Milanovića da je Nacionalni stožer Civilne zaštite protuustavan i ustvrdio kako Milanović "svaki dan da neku kontroverznu izjavu".</p><p>- Nemam potrebe odgovarati predsjedniku Republike. Nije me iznenadila ta njegova izjava - rekao je Jandroković uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a i dodao da predsjednika ne misli komentirati "jer on svaki dan da neku kontroverznu izjavu".</p><p>- To mi je postalo besmisleno - dodao je.</p><h2>Da ima odstupanja, Ustavni sud bi reagirao</h2><p>Novinare je uputio da pitaju samog Milanovića na čemu temelji tu izjavu pa neka obrazloži.</p><p>Jandroković smatra da je Stožer odlično obavio svoj posao, posebno u kriznim tjednima u početku epidemije korona virusa.</p><p>- Ne vidim da ima bilo kakvih ustavnih odstupanja. Da ima, sigurno bi reagirao Ustavni sud - ustvrdio je.</p><p>Oporbi koja se slaže s Milanovićem poručio je pak da ima mogućnosti predlagati zakone i rješenja, a Sabor je mjesto za to. </p><p>- Radimo onako kako smatramo da je ispravno. Osim toga, izbori su bili prije manje od mjesec dana, građani su svima nama poručili da je politika koju vodimo ispravna i mislimo na njoj ustrajati - poručio je predsjednik Sabora.</p><p>Zastupnicu Domovinskog pokreta <strong>Karolinu Vidović Krišto</strong> pozvao je da kaže tko su ti epidemiolozi s kojima je razgovarala, a koji kažu da maske ne pomažu u velikom zatvorenom prostoru.</p><p>- Onda možemo o njima govoriti, ovako ne znamo o kome se radi. Postoje službena državna tijela i u njih imam povjerenja jer su se dokazali u vremenu u kojem smo živjeli u neizvjesnosti - dodao je.</p><p>Što se tiče zastupnika <strong>Darija Hrebaka</strong>, kojemu je lokalna epidemiologinja rekla da mora u samoizolaciju, a nakon čega je on zatražio mišljenje HZJZ-a nakon kojeg je ipak došao u Sabor, Jandroković je ustvrdio da je "postupio u skladu s onim što je ispravno".</p><p>Čest je, kaže, slučaj kod doktora da ljudi idu i po drugo i treće mišljenje. "Ako netko smatra da mu je prekršeno pravo, on može pitati višu instancu", dodao je.</p><p>Jandroković očekuje da će proslava "Oluje" proći dostojanstveno, jer je to jedan od najvažnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti.</p><p>- Bilo bi lijepo da svi zajedno budemo tamo i da svi zajedno proslavimo - kazao je. </p><h2>Bačić: Milanovićeva tvrdnja je promašena</h2><p>Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a <strong>Branko Bačić</strong> također je uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirao izjavu predsjednika Republike Milanovića o protuustavnosti Nacionalnog stožera civilne zaštite, ustvrdivši da je ona promašena.</p><p>- Mi smo o tome vodili raspravu u Saboru kada smo razmišljali o mogućoj aktivaciji članka 17. Ustava. Tada smo na razini HDZ-a i na razini Vlade utvrdili da je člankom 16. moguće ograničiti slobode i prava građana kad je to u interesu zaštite zdravlja, ali i drugih okolnosti - kazao je.</p><p>Dodao je da su na tom tragu, neaktivacijom članka 17., nego korištenjem i pozivanjem na članak 16. Ustava, izmijenili Zakon o sustavu civilne zaštite i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti čijim su člankom predvidjeli da Stožer u suradnji s ministrom zdravstva, a pod nadzorom Vlade može propisivati sve mjere kojima se ta prava i slobode građana mogu ograničavati.</p><p>Domovinskom pokretu koji smatra da Stožer treba rasformirati, poručio je da "ima sada poslovničke mogućnosti u Saboru pa neka izvoli predložiti svoj prijedlog izmjene zakona".</p>