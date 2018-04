Jandroković o EU: Hrvatska je spremna za dublju integraciju

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković potpisao je u ponedjeljak u Tallinnu gdje se održava Konferencija predsjednika parlamenata EU-a Deklaraciju o suradnji u parlamentarnoj dimenziji predsjedanja EU-om, zajedno s kolegama iz Rumunjske i Finske, priopćeno je iz Hrvatskog sabora.

U Tallinnu je u ponedjeljak započela dvodnevna Konferencija predsjednika parlamenata država članica Europske unije na kojoj sudjeluje i Jandroković. Teme ovogodišnjeg skupa su budućnost Europske unije te europska sigurnost i obrana.

Na marginama konferencije Jandroković je zajedno s predsjednicima rumunjskog donjeg i gornjeg doma parlamenta Liviuom Dragneaom i Calinom Popescuom Tariceanuom te predsjednicom parlamenta Finske Paulom Risikko potpisao Deklaraciju o suradnji u parlamentarnoj dimenziji predsjedanja Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2020.

Rumunjska predsjeda Unijom od siječnja do lipnja 2019., Finska od srpnja do prosinca te godine, te Hrvatska od siječnja do lipnja 2020.

Potpisivanjem te izjave predsjednici parlamenata Rumunjske, Finske i Hrvatske izrazili su spremnost na potpunu suradnju i pružanje uzajamne potpore kako bi se uspješno pripremila i provela parlamentarna dimenzija njihovih pojedinih predsjedanja Vijećem Europske unije, kaže se u priopćenju.

Ovogodišnja konferencija predsjednika parlamenata EU-a okupila je predsjednike parlamenata država članica, Europskog parlamenta, država kandidatkinja kao promatrače te kao posebne goste predsjednike parlamenata Islanda, Norveške i Švicarske.

Prvog dana predsjednici su razmijenili mišljenja o budućnosti Europe. U svojem obraćanju Jandroković je podsjetio kako Hrvatska u srpnju obilježava petu godišnjicu članstva u Europskoj uniji u koju je ušla kako bi zajedno s drugim partnerima dalje gradila i razvijala europski projekt.

"Hrvatska je spremna za dublju integraciju, posebno kada je riječ o našim sljedeći koracima – pristupanju šengenskom području i europodručju, kao što se već pridružila PESCO-u", Stalnoj strukturiranoj suradnji u području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a, istaknuo je predsjednik Sabora.

Naglasio je kako u svakom zajedničkom djelovanju na europskoj razini na prvom mjestu moraju biti građani koji moraju osjetiti prednosti Europe, moraju je prihvatiti i aktivno sudjelovati u njezinom daljnjem razvoju.

U tom smislu, podsjetio je da zastupnici imaju posebnu odgovornost vratiti povjerenje građana u europski projekt i suprotstaviti se sve većem populizmu.

Također, Jandroković je pozdravio činjenicu da se u pregovorima za Brexit prije svega vodilo računa o pravima građana na temelju jednakog postupanja te da je u preliminarnim promišljanima o budućem Višegodišnjem financijskom okviru stavljen naglasak na sve što je za Hrvatsku važno – povećanje sredstava za Erasmus+, novi Okvirni program za znanost i obrazovanje, nove sigurnosne izazove te jednaka sredstva za Kohezijsku politiku i Zajedničku poljoprivrednu politiku.

Pozdravio je i pokrenuti dijalog s građanima te podsjetio da je Hrvatski sabor uveo praksu plenarnih rasprava nakon svakog sastanka Europskog vijeća radi bolje informiranosti hrvatske javnosti o europskim temama. Zaključno je istaknuo da je Hrvatska dokaz transformativne snage koju u sebi nosi perspektiva članstva u Europskoj uniji te da se s politikom proširenja treba nastaviti, dodaje se u priopćenju.