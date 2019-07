Jandroković o Kovaču: To se ne radi, to je loš politički potez...

Ovo je bilo jedno dosta zahtjevno razdoblje i za Vladu, za vladajuću većinu, i za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Međutim, vrlo temeljitim pripremama, analizom, razgovorima i unutar stranke i s koalicijskim partnerima, ostvarili smo ono što smo željeli. Izašli smo iz tog turbulentnog razdoblja, povukli dosta radikalne poteze, jednu široku rekonstrukciju Vlade i vjerujem da sada ulazimo u jedno razdoblje gdje će veliki uspjesi Vlade koji su napravljeni u segmentu gospodarstva, ekonomije, infrastrukture, vanjske politike, europskih fondova, doći do punog izražaja, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u intervjuu za Dnevnik.hr.

Dodao je kako su vrlo temeljito razgovarali s novim ministrima.

- Ovo su uglavnom mladi ljudi s vrlo solidnim, vrlo dobrim profesionalnim karijerama. Oni su i članovi i članice Hrvatske demokratske zajednice. Ovo je jedna nova generacija političara, stručnih i ambicioznih, i vjerujem da neće biti situacija kao što smo imali u zadnjem razdoblju - rekao je Jandroković.

Predsjednik Sabora komentirao je i istup Mire Kovača. On je ranije u petak rekao kako za pobjedu HDZ-a treba rekonstrukcija te stranke. Plenković mu je naknadno odgovorio da "najprije treba rekonstruirati Vladu, a onda konsolidirati HDZ. Vidjet ćemo na kraju tko je glavni".

- Ozbiljni političari ne rade takve stvari. Danas su HDZ, predsjednik Vlade i HDZ-a, naše ministrice i ministri, naše zastupnice i zastupnici vodili ozbiljne političke bitke s našim političkim suparnicima. Dakle, mi smo danas bili 100 posto angažirani u jednoj važnoj inicijativi, jednom važnom projektu izglasavanja novih ministara, rekonstrukciji Vlade - rekao je. Na pitanje smatra li da Kovač onda nije ozbiljan političar, Jandroković kaže:

- Dakle, ono što je on danas učinio, barem u mojim očima, ga diskvalificira za čelnika Hrvatske demokratske zajednice. To se ne radi. Kada tvoja vojska, kada tvoja politička obitelj, kada tvoja stranka vodi ovakve ozbiljne političke bitke moramo biti svi zajedno, svi skupa, a svoje osobne ambicije izražavat ćemo onoga trenutka kada za to dođe vrijeme. Dakle, u današnjem istupu, čini mi se da je svoje osobne ambicije stavio ispred interesa HDZ-a i, što se mene tiče, to je bio loš politički potez - objasnio je.