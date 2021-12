Predsjednik Sabora Gordan Jandroković bio je gost u Dnevniku Nove TV. Komentirao je najnoviju odluku Ustavnog suda, ali i ostale aktualne teme.

Jandroković navodi kako je odluka Ustavnog suda bila očekivana.

- To pokazuje da je Sabor radio u skladu s Ustavom i sa zakonom - kazao je Jandroković i dodao:

- Nismo pogriješili - i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o sustavu civilne zaštite i stoga onda Stožer, pokazalo se da je sve bilo ispravno i sada uvođenje COVID potvrda u zdravstvo i socijalu - rekao je.

Za 'packu' oko toga da će Stožer morati jasno objasniti kriterije zašto se neke mjere donose, navodi:

- Živimo u vremenu kada svaki javni posao mora biti objašnjen našim ljudima. Ovo nije kao nekad, svi prate vijesti i internet portale i imaju pravo biti informirani. Tu se radilo o nečem novom, svi smo se tražili i snalazili, pa tako i Stožer - kazao je.

Dodaje kako mu je ta preporuka suda logična.

- Svakodnevne presice Stožera, ljudi iz Stožera su tumačili građanima što treba činiti. Oni koji su željeli su shvatili, oni koji su možda imali neke druge poglede nisu. Treba poštovati ono što je rekao Ustavni sud i s obzirom na interes i važnost svega - treba to komunicirati - rekao je Jandroković.

Uvođenje COVID potvrda u javne službe

Za uvođenje COVID potvrde u javne službe navodi kako će Ustavni sud donijeti odluku i ako se Vlada ne očituje oko tog pitanja.

- Ja sam siguran da će se Vlada očitovati. Ne radi se o propustu. Trebalo je neko vrijeme da se materijali pripreme kako bi odgovor bio precizan i jasan - dodao je.

Jandroković navodi kako podjela na cijepljenje i necijepljene nije pojava samo u Hrvatskoj, već je nešto što je vidljivo i u Europi i u cijelom svijetu.

'Jedina smo zemlja na svijetu u kojoj se skupljaju potpisi za referendum o potvrdama'

- Postoji dio ljudi koji iz svojih uvjerenja i svojih shvaćanja smatraju da cijepljenje nije u redu. Ja se s time duboko ne slažem, smatram cijepljenje civilizacijskim dosegom - navodi.

Dodao je kako smo mi jedina zemlja na svijetu u kojoj su se prikupljali potpisi za referendum o COVID potvrdama.

- Vidjet ćemo hoće li potpisa biti dovoljno. Očekujem da će vrlo brzo organizatori najaviti i objaviti koliko su potpisa prikupili. Nakon toga, očekujem ih i u Hrvatskom saboru - kazao je Jandroković.

- Oni će morati pokazati dovoljan broj potpisa, onda ide uobičajena procedura. Sabor to šalje na Vladu na provjeru potpisa, nakon toga, kada Vlada vrati to u Sabor, moći ćemo govoriti o tome jesu li skupili ili nisu. S tim da je iznimno bitno da proces prebrojavanja potpisa bude transparentan - rekao je i dodao:

- Meni se čini da se ovdje radi o taktici. Do dan prije završetka prikupljanja govorilo se o nekakvoj neizvjesnoj situaciji, kad je završilo rekli su - 'imamo potpise', a sada ako slučajno netko ih ne izbroji onako kako 'mi smatramo', onda se radi o prevari - rekao je.

Što se tiče razmatranja o promjeni mjera za Božić i staru godinu kaže:

- Za Novu godinu mogli bi slaviti do dva sata ujutro. Radi se o simboličnoj mjeri, ljudi su željni radosti i veselja i to je razumljivo, nadam se da će se do Nove godine nastaviti trend opadanja zaraženih i hospitaliziranih i umrlih pa će se stvoriti uvjeti da se radi duže - najavio je Jandroković.

'Na prosvjedima je bilo političkih profitera'

Na pitanje misli li da su Mostovci spremni pozvati građane na prosvjed ako se utvrdi da nemaju dovoljan broj potpisa, Jandroković je rekao da to treba pitati njih. Istaknuo je kako je u Saboru zabilježeno potpuno neprimjereno ponašanje dijela zastupnika Mosta u srijedu te da su izašli iz okvira onoga što smatra civiliziranim.

Na prosvjedima su, poručio je, bilo ljudi koji su vrlo heterogeni, ali ističe da je bilo i političkih profitera.

- Onih koji su iskoristili ljudski strah kako bi na tome prikupljali političke bodove - rekao je i poručio kako se radi o političkom profiterstvu te da oko toga nema dvojbe.

Što se samih pitanja tiče, Jandroković je rekao kako je vidio da dosta ustavnih stručnjaka i pravnika govori o tome da pitanja, barem jedno od dva, nisu u skladu s Ustavom.

- Pustimo vremenu da se iskristalizira. Tema je osjetljiva, puno je strasti i emocija, treba biti diplomatičan - rekao je.

O Milanoviću: 'Ne mogu ništa pozitivno reći, ali tri dana smo od Božića, neću govoriti negativne stvari'

Na izjave Milanovića da će se krasti potpisi, Jandroković je rekao da mora imati dokaze da bi takvo što tvrdio.

- Prije nekoliko dana je govorio da je netko maznuo 200 milijuna eura na kupovini aviona, kad su ga novinari pitali o čemu se radi, kazao je - 'ajmo dalje'. Iznositi tako teške optužbe bez dokaza nije na razini Predsjednika Republike - rekao je.

- Ne želim se spuštati na tu razinu, ulazimo u božićno razdoblje. Treba ljudima praštati, ali ne zaboravljati. Ne mogu ništa pozitivno reći o njegovu radu i djelu, nalazimo se tri dana od Božića, neću govoriti ni negativne stvari - poručio je Jandroković.

Na pitanje hoće li premijer i predsjednik ikada sjesti za isti stol i razgovarati, poručio je kako je i sam bio navučen u "političko blato koje se širi".

- Imamo godinu opterećenu COVID krizom, posljedicama potresa, rastućim populizmom i demagogijom u cijelom svijetu... Mi ove godine imamo najuspješniju turističku sezonu, spojen Pelješki most, ući ćemo u Schengen, eurozonu, veliku zaposlenost, Vlada radi ozbiljan posao, a predsjednik pokušava destruirati ono što Vlada dobro učini - poručio je i dodao kako su izjave Milanovića oko eura bile čudne. Smatra da Vlada radi dobar posao, a da predsjednik radi na destrukciji.

- Čini li se vama da je on konstruktivan? Imaju i građani svoje mišljenje o tome. Ne mogu ni na koji način govoriti pozitivno o Predsjedniku, a ne želim govoriti ružno u tjednu kad je Božić - rekao je Jandroković.