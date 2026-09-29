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DIZAJN IZAZVAO REAKCIJE

Jandroković o novom Maksimiru: Treba rješenje koje će zadovoljiti struku i navijače

Piše HINA,
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Jandroković o novom Maksimiru: Treba rješenje koje će zadovoljiti struku i navijače
Bjelovar: Svečano otvorenje Geotermalnog sportsko-rekreacijskog parka Wellovar | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Jandroković je istaknuo da je, osim atraktivnosti objekta, važna i njegova funkcionalnost.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u utorak, komentirajući odabrano arhitektonsko rješenje novog stadiona na Maksimiru, da treba pronaći rješenje koje će pomiriti mišljenje struke i navijača. 

"Po reakcijama navijača i građana, očito je da postoji nezadovoljstvo odabirom ovakvog stadiona i treba u idućim danima naći jednu soluciju koja će pomiriti i mišljenje i razmišljanje struke, ali isto tako i onih koji će koristiti taj stadion i onih koji će vikendima u idućih puno godina tamo boraviti”, rekao je Jandroković u izjavi novinarima nakon obilježavanja Dana Grada Bjelovara.

Oni su, dodao je, očito nezadovoljni što je stadion otvoren, što nije zatvoren, što nije jedinstven, kakav je trenutno trend.

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Jandroković je istaknuo da je, osim atraktivnosti objekta, važna i njegova funkcionalnost. "Ono što mogu reći, kao netko tko je dosta puta bio na Maksimiru, važna je i funkcija, a ne samo atraktivnost tog objekta", kazao je.

"Vjerujem da će u idućim danima biti pronađeno jedno inteligentno rješenje koje će zadovoljiti i struku, ali i navijače, a i one koji će financirati taj stadion, a to su u prvom redu građani", zaključio je predsjednik Sabora.

Arhitektonsko rješenje talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato, koje je odabrano na međunarodnom natječaju, izazvalo je burne reakcije javnosti, navijača i arhitektonske struke. Pokrenuta je i inicijativa kojom se traži opoziv izbora arhitektonskog rješenja za novi stadion.

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