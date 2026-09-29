Jandroković o novom Maksimiru: Treba rješenje koje će zadovoljiti struku i navijače

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u utorak, komentirajući odabrano arhitektonsko rješenje novog stadiona na Maksimiru, da treba pronaći rješenje koje će pomiriti mišljenje struke i navijača.

"Po reakcijama navijača i građana, očito je da postoji nezadovoljstvo odabirom ovakvog stadiona i treba u idućim danima naći jednu soluciju koja će pomiriti i mišljenje i razmišljanje struke, ali isto tako i onih koji će koristiti taj stadion i onih koji će vikendima u idućih puno godina tamo boraviti”, rekao je Jandroković u izjavi novinarima nakon obilježavanja Dana Grada Bjelovara.

Oni su, dodao je, očito nezadovoljni što je stadion otvoren, što nije zatvoren, što nije jedinstven, kakav je trenutno trend.

Jandroković je istaknuo da je, osim atraktivnosti objekta, važna i njegova funkcionalnost. "Ono što mogu reći, kao netko tko je dosta puta bio na Maksimiru, važna je i funkcija, a ne samo atraktivnost tog objekta", kazao je.

"Vjerujem da će u idućim danima biti pronađeno jedno inteligentno rješenje koje će zadovoljiti i struku, ali i navijače, a i one koji će financirati taj stadion, a to su u prvom redu građani", zaključio je predsjednik Sabora.

Arhitektonsko rješenje talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato, koje je odabrano na međunarodnom natječaju, izazvalo je burne reakcije javnosti, navijača i arhitektonske struke. Pokrenuta je i inicijativa kojom se traži opoziv izbora arhitektonskog rješenja za novi stadion.