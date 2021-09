Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u ponedjeljak kako je u slučaju policijskog privođenja muškarca koji ga je u telefonskom razgovoru vrijeđao, nazvavši ga njonjom, njegovo postupanje bilo ispravno, te kako ga nije briga što o njemu misle oni do kojih mu nije stalo.

„Interesantno je da se od te, rutinske aktivnosti policije pokušala stvoriti politička priča u kojoj bih ja trebao ispasti glavni negativac“, rekao je Jandroković u emisiji S Markova trga Hrvatskog radija, komentirajući slučaj koji je svojim pitanjem pokrenuo HSS-ov zastupnik Krešo Beljak.

Objasnio je pritom kako za štićene osobe postoji sigurnosni protokol u slučaju poziva s nepoznatog broja, uvredljivog ili prijetećeg sadržaja.

„Štićena osoba dužna je prijaviti djelatnicima sigurnosti da se takva situacija dogodila, a oni postupaju po vlastitoj procjeni. Sve je tu bilo potpuno čisti i jasno, policija je dala priopćenje, moje postupanje je tu bilo ispravno“, kazao je.

Konstatirao je i kako je rasprava o tom slučaju išla u dva smjera - s jedne strane pokušalo se predsjednika Sabora prikazati kao osobu koja zloupotrebljava svoju poziciju i policiju, a s druge strane prema njemu se krenulo s uvredama, difamacijama, ruganjem.

Nije me briga me što o meni misle ljudi do kojih mi nije stalo

„To je očito način onih koji drugačije ne znaju kako bi mi se politički suprotstavili, njih očito muči što sam politički dosljedan, što se borim za svoje i vrijednosti moje političke opcije, što politički pobjeđujem, a oni gube, i onda, valjda vlastitoj frustraciji ne znaju što bi, pa idu s uvredama, difamacijama“, izjavio je Jandroković, napominjući kako je na to naučio i kako će se s time nositi.

„U konačnici, nije me briga što o meni misle ljudi do kojih mi nije stalo. Ono što je meni važno jest kako građani odlučuju na izborima, a oni, ne samo da su mojoj političkoj opciji, HDZ-u, dali povjerenje da upravlja državom, nego su i meni dali velik broj preferencijalnih glasova“, naglasio je.

„Ovo je za mene bila jedna izvanredna situacija, ono što je bilo vrlo perfidno je pokušaj da me se optuži da sam zloupotrijebio svoj položaj što nisam učinio, a politički dio borbe je već viđen, to me ne uzbuđuje previše“, kazao je.

Izrazio je uvjerenje da će vladajuća većina „vrlo skoro“ odlučiti o predsjedniku Vrhovnog suda.

„Govorio sam o dilemama kroz koje prolazimo, svjesni smo da kandidat (Dobronić) ima i određene nedostatke, ali svjesni smo i da odbijajući tu kandidaturu ponovno otvaramo prostor rasprava, sukoba. Bolje je imati predsjednika Vrhovnog suda, nego ga ne imati. Vodeći se i jednom i drugom stranom te priče, donijet ćemo odluku“, najavio je Jandroković.

„Nisam bio uključen u te razgovore, ali ako je premijer to rekao, pretpostavljam da je tako i bilo“, ogovorio je na upit o premijerovoj izjavi da je Ksenija Turković bila prvi kandidat za predsjednika Vrhovnog suda, primijetivši kako je izostao „adekvatan odgovor“ predsjednika Republike.

Šteta je, ako je postojala prilika gdje su se mogli suglasiti i predsjednik Republike i parlamentarna većina, no očito je da predlaganjem kandidata koji su sporni za vladajuću većinu, predsjednik ima neku svoju agendu, istaknuo je predsjednik Sabora.

Sredstva za prvu fazu obnove Sabora već postoje

Potvrdio je da zgrada Sabora ide u obnovu, da sredstva za prvu fazu konstruktivne obnove postoje , 87 milijuna iz Fonda solidarnosti a, a ostala bi trebala dolaziti sukcesivno.

Nije mogao precizirati hoće li obnova utjecati na rad Sabora odnosno hoće li se morati seliti na alternativnu lokaciju.

Jandroković je naveo i kako „do ovog trenutka“ bivši međimurski župan Matija Posavec, koji je nakon koruptivne afere podnio ostavku, nije podnio zahtjev za povratkom u Sabor.