Jandroković o spornoj izjavi Ane Brnabić: 'Vidim da se nešto natječe s Hrvatskom...'

Piše HINA
Jandroković je rekao novinarima u ponedjeljak da je ta izjava 'potpuno besmislena' te da ne zna što je njom htjela poručiti

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u ponedjeljak da je "potpuno besmislena" izjava predsjednice srbijanskog parlamenta Ane Brnabić da Zagreb pruža podršku protuvladinim prosvjedima studenata, poručivši Srbiji da se radije bavi svojim gospodarstvom jer godinama zaostaje za Hrvatskom. 

Ana Brnabić, predsjednica Skupštine i dužnosnica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) rekla je da studenti za protuvladine prosvjede najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", kojemu je "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Aleksandra Vučića.

'SVAKA REKLAMA DOBRODOŠLA' Šušnjar 'poklopio' Brnabić: 'Svi vide gdje su bolje plaće i prilike. Red je da joj se zahvalimo...'
Brnabić je dodala da joj nikako nije jasno kako to da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za "ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske" te im poručila da odu u Hrvatsku ako im se ne sviđa Srbija.

Jandroković je rekao novinarima u ponedjeljak da je ta izjava "potpuno besmislena" te da ne zna što je njom htjela poručiti. 

"Vidim da se nešto natječe s Hrvatskom u smislu ekonomskih rezultata, rasta BDP-a. Oni još jako jako puno godina moraju potrošiti da bi uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska", naglasio je predsjednik Hrvatskog sabora.

Jandroković je poručio Srbiji da u svoje unutarnje rasprave ne upliće Hrvatsku "jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima". 

"Neka se bave svojom državom i demokracijom u Srbiji. Neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i te velikosrpske poruke koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva", dodao je Jandroković.

