Jandroković o Srbiji: 'Ne može računati na hrvatsku potporu za članstvo i pregovore u EU'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je u petak da Srbija neće moći računati na hrvatsku potporu za nastavak pregovora i članstvo u Europskoj uniji ostane li na političkom putu kakav je pokazala na pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića, priopćeno je iz Sabora. Jandroković je u petak primio izvršnu potpredsjednicu Europske komisije za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju Teresu Riberu i izvijestio je o situaciju vezanoj za nedavni pogreb Ratka Mladića, koji je održan uz potporu državnih institucija Srbije.

U saborskom priopćenju sa sastanka navodi se da je Jandroković takav ispraćaj osuđenog ratnog zločinca ocijenio potpuno neprihvatljivim i suprotnim europskim vrijednostima.

"Ukoliko Srbija ostane na tom političkom putu, ne samo da ne može računati na hrvatsku potporu članstvu u Europskoj uniji, nego niti na podršku nastavku pregovora o članstvu", kazao je.

Istaknuo je da o tome postoji značajna razina suglasnosti među strankama zastupljenima u hrvatskom parlamentu i dodao kako aktualna atmosfera u Srbiji i tamošnja politička retorika mnoge podsjećaju na devedesete godine prošlog stoljeća.

"Takva Srbija predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti i stabilnosti jugoistoka Europe", zaključio je predsjednik Hrvatskoga sabora.

Vezano uz situaciju s otpadom u Gospiću i veliku štetu koja je time učinjena građanima Like i hrvatskom okolišu, sugovornici su zajednički ocijenili da je nužno jačati nacionalne i europske kapacitete kako bi se spriječilo bilo kakvo nanošenju štete prirodi i zdravlju građana.

Pritom treba imati u vidu kako su kriminalne organizacije koje djeluju u ovom području evidentno izuzetno umrežene i na transnacionalnoj razini, dodala je izvršna potpredsjednica Europske komisije, navodi se u priopćenju.

Govoreći o jačanju europske konkurentnosti, Jandroković iznimno važnom ocijenio je dostupnost energenata i pouzdanost energetskih dobavnih pravaca.

Dodao je kako Hrvatska vrlo konkretno pridonosi europskoj energetskoj sigurnosti i diversifikaciji putem LNG terminala na otoku Krku i Jadranskog naftovoda (JANAF).

Diversifikacija izvora energije i konkretna nastojanja u smjeru daljnje dekarbonizacije moraju biti sastavni dio zajedničkih europskih napora usmjerenih na jačanje konkurentnosti, složili su se sugovornici, kaže se u priopćenju.