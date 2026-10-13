Obavijesti

News

Komentari 3
OPOZIV VLADE

Jandroković: Oporba ima vrlo slabu matematiku za rušenje Vlade. To je ljevica plus Most

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jandroković: Oporba ima vrlo slabu matematiku za rušenje Vlade. To je ljevica plus Most
Zagreb: Iznošenjem zastupničkih stajališta Sabor nastavio sjednicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Komentirajući rezultate Crodemoskopova istraživanja prema kojima rejting HDZ-a pada, Jandroković je istaknuo da je HDZ već 10 godina za kormilom Hrvatske te da je i ranije imao slične rejtinge, ali da se konačni rezultati vide na izborima

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocijenio je u utorak da oporba ima "vrlo slabu matematiku" za rušenje Vlade jer je, istaknuo je, prijedlog za opoziv premijera potpisalo samo 54 zastupnika, dodajući da očekuje burnu raspravu, ali i stabilnu potporu vladajuće većine.

"Treba malo demistificirati cijelu situaciju, radi se veliki 'hype', ali ovu inicijativu potpisala su samo 54 zastupnika. Ne radi se o nečemu kritičnom za većinu i Vladu. Da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most, dakle vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti Vladu", poručio je Jandroković uoči plenarne sjednice na kojoj će premijer Andrej Plenković najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom će se raspraviti i SDP-ov prijedlog za opoziv predsjednika Vlade. 

Vlada odbila opoziv Jandroković očekuje da će vladajuća većina odbiti opoziv Plenkovića zbog otpada u Lici
Jandroković očekuje da će vladajuća većina odbiti opoziv Plenkovića zbog otpada u Lici

Komentirajući rezultate Crodemoskopova istraživanja prema kojima rejting HDZ-a pada, Jandroković je istaknuo da je HDZ već 10 godina za kormilom Hrvatske te da je i ranije imao slične rejtinge, ali da se konačni rezultati vide na izborima.

Podsjetio je da je ista agencija mjesec ili dva prije prethodnih parlamentarnih izbora prognozirala veliku pobjedu SDP-a i koalicije, a da je na kraju veliku pobjedu ostvario HDZ.

"Oprezni smo uvijek s istraživanjima i kada dobro stojimo i kada stojimo slabije. Ali vidjeli ste nedavne lokalne izbore u Splitu i kako su završili, to je meni puno veća i važnija anketa", poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'
SVEĆENIKU SU I PRIJETILI

I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'

Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela, pojasnio je jastrebov vlasnik i svećenik Željko Lovrić
Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada
OTPAD JE ONDJE JOŠ OD RATA

Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada

Na lokaciji odlagališta, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, nije provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda, kaže nam načelnik Općine Rakovica Mihovil Bićanić
MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'
DRAMA U ZAGREBU

MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'

Svećenik Željko Lovrić, poznatiji kao don Dante, povukao se iz župe zbog navodnih prijetnji i krađe njegove jastrebice Lily. Objavio je i snimku napada dok ispraća goste u - 4.25 sati ujutro. Priča postaje sve čudnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026