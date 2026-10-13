Jandroković: Oporba ima vrlo slabu matematiku za rušenje Vlade. To je ljevica plus Most

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocijenio je u utorak da oporba ima "vrlo slabu matematiku" za rušenje Vlade jer je, istaknuo je, prijedlog za opoziv premijera potpisalo samo 54 zastupnika, dodajući da očekuje burnu raspravu, ali i stabilnu potporu vladajuće većine.

"Treba malo demistificirati cijelu situaciju, radi se veliki 'hype', ali ovu inicijativu potpisala su samo 54 zastupnika. Ne radi se o nečemu kritičnom za većinu i Vladu. Da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most, dakle vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti Vladu", poručio je Jandroković uoči plenarne sjednice na kojoj će premijer Andrej Plenković najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom će se raspraviti i SDP-ov prijedlog za opoziv predsjednika Vlade.

Komentirajući rezultate Crodemoskopova istraživanja prema kojima rejting HDZ-a pada, Jandroković je istaknuo da je HDZ već 10 godina za kormilom Hrvatske te da je i ranije imao slične rejtinge, ali da se konačni rezultati vide na izborima.

Podsjetio je da je ista agencija mjesec ili dva prije prethodnih parlamentarnih izbora prognozirala veliku pobjedu SDP-a i koalicije, a da je na kraju veliku pobjedu ostvario HDZ.

"Oprezni smo uvijek s istraživanjima i kada dobro stojimo i kada stojimo slabije. Ali vidjeli ste nedavne lokalne izbore u Splitu i kako su završili, to je meni puno veća i važnija anketa", poručio je.