Jandroković: Plenković nema potrebe izlaziti na megdan nikome. Jeftine provokacije...

To je malo neozbiljno, kazao je Gordan Jandroković komentirajući Milanovićevu izjavu da bi bilo fora da mu protukandidat u utrci za Pantovčak bude Andrej Plenković.

- Ne određuje se predsjednički kandidat po tome što je fora. Predsjednik Vlade Plenković ima puno odgovorniju, važniju i snažniju funkciju i nema potrebe izlaziti na megdan nikome. On se nije sakrio, odradio je parlamentarnu kampanju i onu za europske izbore i pobijedio, a ovo ostalo su jeftine provokacije - kazao je.

Ponovio je da on nema ambiciju za Pantovčak te da je zadovoljan svojom funkcijom.

Dogovorom HDZ-a i DP-a, manjem partneru pripalo je devet mjesta državnih tajnika, a koliko je čuo imenovanja značajnog djela trebala bi biti na sjednici Vlade ovoga tjedna. Iako je bilo kritika da DP nema dovoljno kvalitetnih ljudi, Jandroković vjeruje partneri ponuditi kvalitetne i stručne ljude a navedene funkcije, koje osim što su političke moraju biti i stručne. Domovinski pokret zalaže se da se proširi krug ljudi koje ministri mogu birati za svoje suradnike. Jandroković navodi kako o tome još nisu razgovarali, ali smatra da prijedlog ima logike.

- Zaista smo ponekad limitirani kao dužnosnici i čelnici državnih tijela, jer su vrlo stroga ta pravila koja nas obvezuju da uzimamo ljude isključivo iz državne uprave. Ako ne možeš pronaći adekvatnu osobu onda se nađeš u dosta neugodnoj situaciji. Ima dosta logike da političar dolazi sa svojim timom, nekoliko najbližih suradnika. To ne može biti deset, dvadeset ni trideset ljudi. O tome se još moramo dogovoriti - kazao je.

Predsjednik Sabora obišao je prostore vojnog učilišta na Črnomercu, gdje će od jeseni u 7000 kvadrata biti privremeno smješten Sabor dok se zgrada na Markovom trgu obnavlja. Prostora je osjetno manje nego u saborskoj palači, gdje su na raspolaganju imali 22.000 kvadrata. Radovi na staroj zgradi planirani da traju tri godine i vrijede preko 71 milijun eura. Ne vjeruje da će u novi ambijent utjecati i na promjenu retorike zastupnika.

- Mislite da će stambeni prostor utjecati na kvalitetu života para koji se loše slaže? Mislim da neće. Mislim da ovaj prostor je dobar za rad, a kako će se ponašati zastupnici, to je do njih - ističe Jandroković.

Budući da je prostor manji nego na Markovom trgu u šali je komentirao kako će se možda zbližiti oni koji su bili udaljeni pa se"dogode i iznenađujuće ljubavi". Ne vjeruje ni da će okruženje vojnog učilišta doprinijeti stezi zastupnika da se pojavljuju na radnom mjestu.

- Ne bih ni to rekao. Svaki zastupnik ima svoju savjest i us kadu s njom postupa i radi. Prostor može malo motivirati, ali oni koji su bili aktivni u starom prostoru vjerojatno će takvi biti i ovdje. Oni koji su manje skloni saborskom radu i govoru pretpostavljam da će biti tako i dalje. Ne bih to vezao uz promjenu prostora. Tu se radi o političkoj strasti, želi da pokažeš što znaš, odgovornosti - naveo je.

Upitan o saborskom restoranu kaže da u toj zgradi već postoji restoran i da će biti izdvojeni prostor za saborske zastupnike. “Što se parkinga tiče, imamo 50 mjesta, što je dobro jer smo tamo imali 0”, dodao je.

Potvrdio je da se radno vrijeme Sabora neće mijenjati. Radi će se od utorka do petka. U pravilu će se ostajati do 19:30, no ako budu neke dulje rasprave one će moći trajati i dulje, kao što je bilo do sada.

- Trudimo se biti maksimalno funkcionalni i iskoristiti prostor na najbolji mogući način. Imamo dobru dvoranu za plenarnu sjednicu, imamo 5 dvorana za sastanke odbora i klubova. Klubovi zastupnika imaju svoje prostore, a oni veći će imati svoje dvorane. U ovoj zgradi će biti prostori za predsjednika i potpredsjednika Sabora - naveo je Jandroković.

U nove prostore preselit će se većina namještaja i opreme za rad, ali i dio saborskih umjetnina. Ono što neće odgovarati bit će smješteno u zgradu Vjesnika, a umjetnice vraćene muzejima. Radovi na novom smještaju za saborske zastupnike trajat će cijelo ljeto. U nove prostore seli dio službenika vezan za rad plenarne sjednice, a ostatak ostaje u zgradi u Demetrovoj ulici. I na novoj lokaciji rezerviran je prostor za saborski kafić. Za obroke će uz Pleter biti zaduženi i saborski kuhari, a restoran će osim linije imati i odvojeni dio za zastupnike.