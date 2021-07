Ovo zasjedanje prošlo je u ozračju Covida i potresa, tako da su i način rada i teme bile povezane sa ta dva zla koja su nas pogodila. Međutim, po mom mišljenju je Sabor kao zakonodavno tijelo odradio dobru ulogu, kvalitetno donijevši potrebne zakone i na vrijeme. S te strane mislim da možemo biti zadovoljni, istaknuo je predsjednik Sabora, HDZ-ov Gordan Jandroković rezimiravši godinu dana zasjedanja Sabora.

Sada zastupnici odlaze na odmor, Ustavom propisanu stanku do 15. rujna.

- Što se tiče ostalih tema, izdvojio bih rasprave o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, Strategiji Hrvatske do 2030., to su temeljni akti koji će izravno utjecati na život građana u idućem desetljeću. Bio je još čitav niz zakona i odluka koje bitno utječu na poziciju RH i život građana, posjetio bih da smo izglasali odluku o proglašenju gospodarskog pojasa u Jadranskom moru i riješili to pitanje - poručio je dodavši kako su odradili velik broj radnih dana.

A odradili su ih od 22. srpnja prošle godine, kad je konstituiran Sabor, do danas 129.

- Nismo prestajali s radom ni u vrijeme najvećeg intenziteta epidemije, isto tako i za vrijeme potresa. Čini mi se da se kvaliteta rasprava unaprijedila u odnosu na prošli saziv, mislim da se i kultura govora popravila, padne nekad teških riječih, ponekad i žestokih rasprava, ali kad gledam u cjelini, mislim da ovaj saziv jest korak naprijed - ocijenio je predsjednik Sabora.

Upitan misli li da su oni koji se ne pojavljuju i ne javljaju za riječ zaradili svoju plaću, Jandroković je istaknuo kako rad zastupnika ne voli ocjenjivati jer to nije njegov posao.

- Građani će procjenjivati kako tko radi. Naravno da je bolje da je zastupnik aktivan, da daje svoj doprinos, no ima dosta gradonačelnika, načelnika koji su vjerojatno uspješni u obavljanju tih dužnosti i iz tog razloga im građani daju svoje povjerenje. Govor u Saboru je samo jedan od elemenata onog što saborski zastupnik radi. Dobro je kada je zastupnik vidljiv, kada govori puno, a po mogućnosti i pametno - rekao je.

Najdugovječniji predsjednik Sabora

Inače, Jandroković je postao najdugovječniji predsjednik Sabora.

- Čast mi je što sam predsjednik s najdužim mandatom, ali ocjenjivati sam sebe neću. To bi bilo neprimjereno i neka o tome kažu građani i kolege zastupnici. Moja pozicija je da u raspravama budem neki medijator i pokušavam očuvati kvalitetu rasprave pa i dignitet Sabora i zastupnika - rekao je dodavši kako bi volio da u budućnosti zastupnici manje zlorabe institut povrede Poslovnika za replike.

Ne nedostaje mu, kaže, iznošenje zastupnika iz sabornice, kao što je u prošlom sazivu bilo sa zastupnicima Živog zida Ivanom Pernarom i Ivanom Viliborom Sinčićem.

Postoji mogućnost izvanrednog zasjedanja

SDP-ov Arsen Bauk podsjetio je kako je SDP svojevremeno tražio da se skrati trajanje ove ljetne stanke. Jandroković ističe da je ona definirana Ustavom.

- Uvijek je zanimljivo slušati kolege iz SDP-a, kad su u oporbi onda bi sve napravili, a onda kad dođu na vlast ne naprave ništa. Tako je i oko ovoga, imali su prilike to mijenjati. Vidjet ćemo kada dođe do rasprave o izmjeni Ustava idućeg puta, da li će se i ovo naći na dnevnom redu. Ali u ovom trenutku to je tako, što ne isključuje izvanredno zasjedanje ukoliko je potrebno - rekao je.

Ne slaže se s tvrdnjama oporbe da odlaze na stanku, a ostavljaju neriješeni posao za sobom.

- Sabor je učinio sve što je bilo potrebno kada je u pitanju zakonodavna aktivnost i ne slažem se s ovim ocjenama. One više imaju politikantsko-demagoški kontekst. Nemamo mi nikakvih obaveza koje nismo napravili, a da bi išlo na štetu građana - rekao je.

A obzirom da još nije izabran predsjednik Vrhovnog suda, ali i na najave premijera Andreja Plenkovića za uvođenje obaveznog cijepljenja za sektore zdravstva, školstva i socijalne skrbi, novinari su ga upitali postoji li mogućnost spomenutog izvanrednog zasjedanja tijekom ljeta.

- Državno sudbeno vijeće je raspisalo novi javni poziv za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, koji traje 30 dana, dakle do 7. kolovoza, nakon toga pristigle kandidature šalje u Ured predsjednika, a onda predsjednik Republike traži mišljenje saborskog Odbora i opće sjednice Vrhovnog suda. Kad oni obave svoj posao, vraćaju njemu, koji odabire jednog kandidata i šalje u Sabor. Nekako mi se čini da je teško da će taj proces biti gotov prije kraja osmog mjeseca ili početka devetog, a da li će onda u toj fazi biti potrebe za izvanrednom sjednicom, vidjet ćemo - rekao je Jandroković dodavši kako isto još ne zna ni ako se uvede obaveza cijepljenja za te pojedine resore.

- U ovom trenutku mi još ne znamo u kakvoj bi formi ta odluka mogla biti. Znamo da sigurno nećemo ići na obavezno cijepljenje za cijelu populaciju, a da li ćemo i na koji način regulirati obavezno cijepljenje po pojedinim sektorima, u ovom trenutku ne mogu sa stopostotnom sigurnošću reći. Najave postoje, vidimo da ima određenih zemalja koje su donijele takve odluke, ali kada vidimo konkretne prijedloge, onda možemo reći kakva bi bila pozicija Sabora - istaknuo je.

Ako će se ići u smjeru obaveza koje se trebaju regulirati zakonom, dodao je, onda postoji mogućnost za izvanrednom sjednicom Sabora.

'Omekšat ćemo mjere ako su svi u prostoriji cijepljeni'

Upitan koliko je zaposlenika i zastupnika cijepljeno u Saboru, Jandroković je istaknuo kako je zatražio od tajništva te podatke te ih očekuje početkom idućeg tjedna.

- Znate da je to dobrovoljno i ne možete ljude natjerati da vam daju podatke. Zamolili smo djelatnike Sabora da ih prikupe zbog organizacije rada i da eventualno omekšamo za one koji su se cijepili epidemiološke mjere, da u prostorima u kojima su svi cijepljeni ne moraju nositi maske - rekao je.

Na opasku novinara da od privatnika traže podatke o cijepljenim radnicima kako bi dobili potpore dok i on sam kaže kako je davanje tog podatka dobrovoljno, Jandroković ponavlja tezu o potporama i plaćama koje nisu isto.

- Slažem da je dio oko diskrecije jedan sklizak teren. No, ne možemo sve prebacivati na državu. Država je osigurala cjepivo koje je besplatno, a odgovor je koji može smanjiti broj zaraženih. Što se tiče vezivanja potpora i cijepljenja, drago mi je da je jučer postignut dogovor ministra Aladrovića, sindikata i poslodavaca o 70 posto procijepljenih za dobivanje potpora. Ljudi uviđaju da se ovdje radi o tome da država s jedne strane pomogne, ali i da poslodavac i radnik kroz osobnu odgovornost daju svoj doprinos da situacija svima bude bolja - rekao je.

Izrazio je nadu da će se povećati taj postotak kod medicinskih sestara te radnika u socijali i obrazovanju.

Upitan da li je poražavajući podatak da je u Ministarstvu zdravstva, koje bi trebalo biti predvodnik u procesu cijepljenja, cijepljeno manje od 35 posto djelatnika, Jandroković ističe kako tamo ne rade zdravstveni radnici.

- To je po meni osobni čin i ne može država nikoga natjerati na to. Država u ovoj fazi treba apelirati i tražiti mehanizme kako što više ljudi potaknuti na cijepljenje, a ne kroz prisilu. Ali društvo treba pokazati solidarnost. U ministarstvu zdravstva rade službenici, kao i drugim institucijama. Tempo bi trebali diktirati doktori, koji po procijepljenosti i jesu na visokoj razini, više od 80 posto. To je zdravstvena struka, djelatnici u ministarstvu nisu nužno zdravstveni djelatnici - rekao je naglasivši kako nitko nikome nema pravo narediti da se cijepi.

Smatra i da cijepljenje ne bi trebalo biti povezano s povjerenjem u Stožer ili ministra Vilija Beroša.

- Stožer nije izmislio cjepivo. Pratimo globalne trendove i vidimo da se ljudi cijepe i u zemljama koje imaju i lijeve i desne i centrističke vlade. Ovo nije pitanje povjerenja u Stožer nego u znanost i pitanje zdravog razuma, solidarnosti i osobne odgovornosti - poručio je.