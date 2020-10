Jandroković poziva građane na solidarnost, a oporba proziva stožer zbog lošeg upravljanja

HDZ-ov Gordan Jandroković poručio je kako je na svima nama da pomognemo zdravstvenim djelatnicima i da im neodgovornim ponašanjem ne odmažemo. Oporba poručuje kako nisu problem građani

<p>Predsjednik Sabora, HDZ-ov <strong>Gordan Jandroković</strong>, komentirao je u utorak epidemiološku situaciju, rast broja zaraženih, hospitaliziranih i donesene mjere. Naime, jučer je vladajuća većina održala sastanak na kojem je <strong>Radimir Čačić</strong> (Reformisti) predlagao uvođenje policijskog sata ukoliko se kroz dva tjedna situacija ne smiri.</p><p>- Nadam se da nećemo doći do te situacije da ćemo morati ići s najrestriktivnijim mjerama - rekao je. </p><p>Na pitanje kada bi po njemu bilo vrijeme za uvođenje tih drastičnih mjera, Jandroković je istaknuo kako on nije stručnjak za to. </p><p>- Treba pratiti brojke i vidjeti kakvi su trendovi, očekujem od stručnjaka da nam ponude prijedloge i možebitna rješenja, volio bih od njih imati različite pripremljene mjere i poteze ako brojke budu takve da ova razina mjera koje imamo sada nije dostatna da smanjimo broj zaraženih i umrlih - rekao je i pozvao sve građane na pridržavanje mjera i solidarnost.</p><p>- Poštujući mjere možemo smanjiti broj zaraženih i umrlih, puno je onih koji nemaju simptome ili imaju blage, ali sada se pokazuje da je sve veći broj onih koji, nažalost, imaju teške simptome i jedan dio njih i umre. Solidarnost je u ovom trenutku možda i načelo broj jedan. Mislimo o onima koji su slabiji, bolesni, ugroženi i stari, oni mogu stradati i umrijeti ako zajednica neće stvoriti preduvjete da očuvamo njihove živote - poručio je. </p><p>Ovo je bitka cijelog društva, naglasio je dodavši kako Hrvatska, za razliku od drugih zemalja koje su već uvele lockdown ili policijski sat, ima jednostavne i liberalne mjere.</p><p>- Moramo biti razumni, kada bi netko u društvu već sada posezao za buntom i prosvjedima, a imamo ovu razinu mjera, mislim da to nije logično ni mudro - rekao je. </p><p>Upitan je li upravo strah od bunta i prosvjeda razlog što se ne uvode restriktivnije mjere, Jandroković poručuje kako nije. </p><p>- U ovom trenutku ove mjere mogu zaustaviti broj zaraženih i umrlih. Dovoljne su ako ćemo ih se pridržavati, u slučaju da nastave rast, da se jedan dio ljudi ne pridržava mjera, tada država mora pojačati kontrolu, ali nadam se da toga neće doći i da će velika većina ljudi slijediti upute koje imamo sada - rekao je dodavši kako su nam brojke još uvijek manje nego u nekim drugim zemljama gdje je situacija izmakla kontroli. </p><p>- Želim vjerovati da i dalje imamo mehanizme koji broj zaraženih i umrlih mogu staviti pod kontrolu. Nismo još došli do one točke kada je sustav pukao, on se još uvijek bori, sve je teže, zdravstveni djelatnici su iscrpljeni, ali koliko vidim od insidera, stvari još uvijek drže pod kontrolom. Na nama je da tim ljudima ne otežavamo posao - poručio je. </p><p>Na pitanje zašto je ruski ministar vanjskih poslova odgodio posjet Zagrebu, a ne Sarajevu i Beogradu, Jandroković je istaknuo kako se nije s time stigao baviti.</p><p>- Vjerujem da razlozi nisu političke prirode nego da su zaista takvi kakve je on naveo - rekao je. </p><p>Iz Vlade su ranije naveli kako je posjet otkazan zbog epidemioloških razloga.</p><p>SDP-ova <strong>Sabina Glasovac</strong> smatra da se nismo dobro pripremili za drugi val pandemije.</p><p>- Žao mi je što se na vrijeme nismo pripremili, neke stvari vas mogu iznenaditi, kao snijeg u proljeće, čak više ni to, ali mi smo iz iskustva na proljeće mogli pripremiti i obrazovni i zdravstveni sustav za ono što nam slijedi da smo postavili nekakve parametre. To je izostalo i sada smo opet u situaciji da se ne snalazimo, sustav puca po šavovima, a dojam je da je izgubljena kontrola, što uzrokuje paniku koja nikako nije dobra - rekla je izrazivši nadu da ćemo iz ove krize nešto naučiti za ubuduće i promijeniti nedostatke posebno u zdravstvenom sustavu.</p><p><strong>Sandra Benčić</strong> (Možemo) poručuje kako je potrebno u potpunosti resetirati sustav koji se bavi korona krizom.</p><p>- Stožer je, nažalost, u potpunosti izgubio kredibilitet, ljudi mu ne vjeruju, a krizom se sada upravlja isključivo reaktivno, kaotično i vrlo često kroz prebacivanje odgovornosti na građane - poručila je naglasivši kako problem nije u građanima nego u onima koji upravljaju krizom. </p><p>- Da bi uspostavili ponovno povjerenje, tražimo da se stožer resetira, da se uvedu novi ljudi, epidemiolozi, stručni koji nisu stranački i da sve preporuke koje zadiru u ustavna prava građana idu isključivo na Sabor, koji takve odluke mora donositi dvotrećinskom većinom - dodala je Benčić koja smatra da su lockdown i policijski sat zadnja, zadnja mjera koju bi trebalo uvesti ako dođe do eskalacije situacije.</p><p>Epidemiološki tim, naglasila je, treba napraviti plan uvođenja mjera prema podacima i projekcijama osoba koje trebaju hospitalizaciju. Traže i od Ministarstva zdravstva izvješće o listama čekanja za one koji ne boluju od Covid-19 bolesti.</p><p>Govoreći o epidemiji, <strong>Stjepo Bartulica</strong> iz Domovinskog pokreta smatra da su i ove mjere koje imamo rigorozne te da će brojni poduzetnici propasti.</p><p>- One najave da je Vlada pobijedila koronu, to se sad sve vraća kao bumerang. Korona je i dalje među nama i morat ćemo naučiti živjeti s time - rekao je naglasivši kako do drugog lockdowna nikako ne smije doći.</p><p>- Ja bih naglasak stavio na ranjive skupine, na starije, znamo da je smrtnost izuzetno niska - rekao je. </p>