Jandroković s ukrajinskim kolegom: O miru se ne može razgovarati bez Ukrajinaca...

O miru i budućnosti Ukrajine ne može se razgovarati bez Ukrajinaca, složili su se predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i njegov ukrajinski kolega Ruslan Stefančuk u telefonskom pozivu uoči virtualnog sastanka čelnika EU-a, SAD-a i Ukrajine, objavio je u srijedu Ured predsjednika u priopćenju.

Europski i ukrajinski čelnici razgovarat će s Donaldom Trumpom na virtualnom sastanku u srijedu prije njegova summita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok pokušavaju američkog predsjednika upozoriti na opasnosti prodaje interesa Kijeva u nastojanju da se postigne prekid vatre.

"(Predsjednik ukrajinske Vrhovne rade Stefančuk) je istaknuo punu spremnost predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog za što skoriji sastanak na vrhu s predsjednicima SAD-a i Rusije, naglasivši kako se o miru i budućnosti Ukrajine ne može razgovarati bez Ukrajinaca", ističe se u priopćenju.

Jandroković se s time "u potpunosti složio", dodaje priopćenje.

Stefančuk je Jandrokovića izvijestio o ukrajinskim očekivanjima i stajalištima glede predstojećeg sastanka Trumpa i Putina na Aljasci u petak.

"Predstavljajući ukrajinska stajališta, predsjednik Vrhovne rade naglasio je kako je potrebno da se zaustavi ruska agresija te da Rusija pristane na primirje", ističe priopćenje.

Dvojica predsjednika parlamenata su se složili da se "svi budući razgovori moraju voditi uz poštivanje međunarodnog prava i uvažavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine".

Jandroković je pritom potvrdio čvrstu hrvatsku potporu za Ukrajinu i ukrajinski narod kao i spremnost "za nastavkom humanitarne, političke, gospodarske i vojne pomoći zemlji".