Jandroković: Sastanak državnog i vojnog vrha je dobro prošao, možda stižu stabilnija vremena

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u nedjelju je dobrim ocijenio što se nedavno sastao državni i vojni vrh na sjednicama Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, otkrivši da su sastanci prošli u dobroj i konstruktivnoj atmosferi.

- Očito je Veliki tjedan potaknuo sve nas da odgovorno promišljamo o budućnosti, a zadaća je političara da vode računa o javnom dobru, interesima države i naroda te je dobro što se taj sastanak dogodio - izjavio je Jandroković nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.

Sastanak je protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi, naravno da razlike postoje, to nitko ni ne taji, ali čini mi se da je, pogotovo u nekim segmentima, ostvareno i suglasje, rekao je.

- Po meni, ovaj sastanak je bio dobar i najavljuje možda neka stabilnija vremena - dodao je Jandroković.

Istaknuo je kako moramo biti svjesni da živimo u krajnje neizvjesnim vremenima, da se vode dva velika rata i da dnevno stotine ili tisuće ljudi gube svoje živote te je podsjetio na poruku današnjeg dana, da dobro treba nadvladati zlo, svjetlo tamu, a istina treba pobijediti laž.

Zaželio je hrvatskim građanima da žive u miru i poručio da treba sačuvati mir koji imamo, kao i da treba očuvati slobodu za koju smo se teško i krvavo izborili. Poručio je i da, također, treba voditi računa o onima u potrebi, obespravljenima, onima koji su sami i bolesni.

- Država ima svoju zadaću, ali nije sve samo na državi, svatko od nas svojim postupcima i svojim djelima može učiniti nešto dobro i pomoći onima koji si sami ne mogu pomoći - kazao je Jandroković i zaželio sretan Uskrs.

O najavama da će Vlada u ponedjeljak ponovno intervenirati u cijene goriva, Jandroković je poručio kako Vlada čini sve te da je već u mnogo navrata pokazala da stoji iza svojih građana i da čini sve što može kako bi im olakšala zahtjevno razdoblje.

- Pred nama je novo vrijeme i novi izazovi, Vlada će odgovoriti - naglasio je Jandroković, ne otkrivajući detalje mjera koje Vlada priprema.