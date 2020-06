Jandroković Škori: 'Na listi su vam bivši SDP-ovci'; Škoro: 'HDZ je ideološki sataraš'

Jandroković i Škoro sučelili se oko nekoliko tema - Istanbulskoj konvenciji, ustavnim sucima, korona virusu, odlasku ljudi iz Hrvatske, zašto Škoro nije podržao Kolindu u drugom krugu...

<p>U studiju <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/uskoro-uzivo-u-studiju-vecernjeg-lista-suceljavaju-se-jandrokovic-i-skoro-1410483" target="_blank">Večernjeg lista</a> sučelili su se <strong>Miroslav Škoro</strong> i <strong>Gordan Jandroković</strong>.</p><p><strong>O Škorinoj sestri na listi u 4. izbornoj jedinici</strong></p><p>– Ovo su izbori u kojima sam ja nagovorio svoju sestru da se stavi na raspolaganje koalicijskoj listi i ljudi su zaključili da je ona najbolji reprezent onoga što 4. izborna jedinica predstavlja. Rođena je u Osijeku, živjeli smo u Višnjevcu, radi sad i živi u Našicama. Ja sam svoju sestru stavio na streljanu, jednu vrlo vrijednu ženu da je mediji ovako razvlače. Nije to nepotizam. Kod nas je stručnost mjerilo – rekao je Škoro.</p><p>Kako gledate na kandidiranje braće, sestara, supružnika?</p><p>– Mislim da se ovdje radi o nepotizmu, ali nikad mi ne bi palo na pamet staviti svoju ženu/sestru na listu, to ostavlja dojam obiteljske povezanosti. Moguće je da je gospođa kvalitetna, ali uvijek bi vodio računa da šaljemo krivu poruku. Meni je ovo situacija koju nikad ne bi nikome preporučio – kazao je Jandroković.</p><p><strong>O ljudima na listama</strong></p><p>– Mi se prostiremo od centra pa sve do desno, mi se definiramo kao narodnjačka državotvorna demokršćanska stranka i kandidati objedinjuju sve te odrednice koje čine HDZ – rekao je Jandroković.</p><p>– Meni se čini da, tko se želi dopasti svakome, na kraju se ne dopadne nikome. Imali smo fazu marginaliziranja, sad imamo uključivanje. Čini mi se da je u HDZ-u zavladao strah jer je Domovinski pokret taj koji se jasno definirao. Mi ne bi nikad digli ruku za Istanbulsku konvenciju. Mislim da je ovo kićenje izbornih lista HDZ-a, pokušaj da se prevenira puno slabiji rezultat – kaže pak Škoro.</p><p>– Kako ćete vi obraniti tezu od Lazara Grujića do Zekanovića i Hasanbegovića. Imate vrlo šaroliku listu bivših SDP-ovaca – odgovorio mu je Jandroković.</p><p>– Ja sam bio član HDZ-a, ja sam Sanaderu vratio knjižicu, mi nismo isključivi, mi smo uključivi. Lazar Grujić je legitimno izabran ispred stranke umirovljenika. Političke opcije su ih nominirale. HDZ četiri godine vlada žetončićima iz SDP-a, HNS-om, manjinama. Vi ste ideološki sataraš – kazao je Škoro.</p><p>– Mi smo HDZ i nekoliko pojedinaca, vas ima šest u koaliciji od Grujića do Zekanovića, baš me zanima kako će se oni slagati i kakva bi to sutra bila vlada – zaključuje Jandroković.</p><p><strong>Zašto Škoro nije podržao Kolindu?</strong></p><p>– Da ste vi tada kao predstavnik desnog svjetonazora, glasujte za Kolindu, ona bi pobijedila, mi danas ne bi imali ovakvog predsjednika. To je dokaz da ste vi sutra spremni podržati Bernardića – rekao je Jandroković.</p><p>– Ja sam rekao da glasuju po svojoj savjesti, a da ću ja prekrižiti oba kandidata. To nije pomoglo Zoranu Milanoviću, kad zbrojite ove koji su prekriženi, Kolinda opet ne bi pobijedila – odgovorio mu je Škoro.</p><p>– Pjevanje nije moj poziv, to je vaš poziv, ja vas volim kao pjevača, ali niste dobar plitičar – poručio je Jandroković Škori.</p><p>– Plenković je prvi rekao da neće sa mnom, nisam ja to rekao. Nikako da kažemo da je HDZ prije četiri godine imao stotinu obećanja, nije ih realizirao. Realizirao je možda tridesetak, ključne stvari nije realizirao. Ajmo razgovarati od BDP-u, proračunu, činjenici da smo 24. u EU kada su u pitanju socijalni transferi, 5. kada je u pitanju korupcija – rekao je Škoro.</p><p><strong>O koroni i odlasku ljudi iz Hrvatske</strong></p><p>Jandroković je ponovio koliko su se povećale plaće, mirovine i razina zaposlenosti u protekle četiri godine.</p><p>– Vi se napucavate, to nije argument. Ljudi su napuštali Hrvatsku, pa vi ste bili jedan od njih koji su napustili. Ljudi imaju mogućnosti, putovnicu, naš cilj je vratiti ljude natrag – kaže Jandroković.</p><p>Škoro je potom ironično rekao kako je on kriv za lošu situaciju u državi, a komentirao je i postupanje Vlade u koronakrizi.</p><p>– Tri i pol godine su bile uspješne godine kada gledate brojke. Jako je bitan ovaj mandat koji je na izmaku posebno tijekom koronakrize – kazao je Jandroković na što se Škoro ubacio:</p><p>– Je, da može spržiti 40 milijardi kuna u tri mjeseca.</p><p>– A što biste vi, ostavili 600 tisuća ljudi bez plaće. Nismo mi spržili novce nego smo dali ljudima plaće, država i Vlada je osigurala privatnom sektoru plaće. Jesmo li trebali ostaviti ljude da se razbole i umru – upitao je Jandroković.</p><p>– Ako netko dobije otkaz, ide na burzu. Država je rekla ili ćemo plaćati tim ljudima kad su zaposleni ili ćemo im plaćati na burzi. Imali ste opciju A i opciju B. Ne dajete vi svoj novac, to je naš novac. Vidjet ćemo što će se dogoditi, sami kažete da dolazi ekonomska katastrofa – žestio se Škoro.</p><p><strong>O Istanbulskoj konvenciji</strong></p><p>– Ako mi dođemo na vlast, Hrvatska će izaći iz Istanbulske konvencije. Promijenit ćemo i izborni zakon. Pola naših ljudi u inozemstvu ne može glasovati – rekao je Škoro na što ga je Jandroković upitao koji su to ljudi.</p><p>– Učinjeno je sve da se to oteža. Uvest ćemo elektroničko glasovanje – kaže Škoro.</p><p>– Na svakim izborima ste dobili 808 glasova i vi sad meni govorite – nastavio je Škoro.</p><p>– 2015. samo dobio 8100 glasova, ove godine ću dobiti puno više. Nisam trčao za svojim glasovima, vi ćete dobiti možda dosta preferencijalnih glasova, ali ćete izgubiti, a mi ćemo vladati – odgovorio mu je Jandroković.</p><p><strong>O ustavnim sucima</strong></p><p>Tijekom rasprave o ustavnim sucima Škoro je dobacio Jandrokoviću kako su među njima 'dobri poznavatelji engleskog jezika' na što mu je Jandroković rekao da se stalno šali. </p><p>– Vođenje države je ozbiljan posao, radimo ozbiljan posao, to smo pokazali u vrijeme koronakrize – rekao je Jandroković. – Ja ću vam pokazati što je ozbiljno vođenje države – rekao je Škoro. </p><p>Na pitanje je li moguće da nakon izbora Domovinski pokret završi s SDP-om u koaliciji Škoro je odgovorio: </p><p>– Ne. Nitko nije dovoljno bogat da kupuje vlastitu prošlost. I ja sam bio u HDZ-u dva puta, to nije problem. </p><p>– Ni pod kojim uvjetima neće doći do velike koalicije i nadam se da se neće dogoditi scenarij s predsjedničkih izbora – rekao je Jandroković.</p>