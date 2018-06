Jandroković: Trebamo smiriti tenzije, pale su teške riječi...

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je aktualne političke događaje u Hrvatskoj nakon što je predsjednica istupila u javnost i kritizirala rad Vlade.

- Treba smiriti strasti i tenzije, pale su teške riječi. Želim da svi zajedno damo doprinos rješavanju svih problema s kojima se Hrvatska suočava. Moramo se zalagati da se zaustavi iseljavanje i poboljša demografska situacija - rekao je Jandroković.

- Neću ulaziti ni u kakve političke obračune niti bitke - istaknuo je.

Što se tiče kritike same Vlade koju je ranije u petak uputila predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, Jandroković je izjavio kako nije to gledao.

- Ne bih htio komentirati ništa vezano uz današnji nastup predsjednice. Samo želim da svatko od nas radi u okviru svojih nadležnosti i čini što više kako bi Hrvatska išla naprijed - objasnio je.

- Jučerašnji dan pokazao je da imamo nagodbu oko Agrokora, najvažnija tema i najvažniji projekt ove Vlade bio je spašavanje Agrokora i donošenje zakona koji je to omogućio, to je pokazalo da Vlada svakako radi svoj posao. Raste nam kreditni rejting, imamo suficit. Vlada puno radi i ima dobre rezultate, imamo i projekte kao što je Pelješki most, povlače se fondovi iz Europske unije - objasnio je Jandroković i još jednom ponovio da se treba usmjeriti na građane Hrvatske, a smanjiti ideološke i političke bitke.

Predsjednik Sabora komentirao i sve jače populističke i demagoške snage.

- To nije trend samo u Hrvatskoj, to je globalni trend. Tko je tome kriv, tu je potrebna velika analiza. Na njega će trebati naći odgovore. Na Vladi je da odgovorni političari nude rješenja, ali isto tako moramo braniti ustavni poredak, zaštitu ljudskih i manjinskih prava te demokraciju. To su ozbiljni izazovi s kojima se moramo uzeti u koštac.

Dotaknuo se i referenduma inicijative Narod odlučuje

- Čudi me što već nisu došli ti potpisi. Bilo bi dobro da se oni što prije dostave u sabor zbog transparentnosti. Mi to kasnije šaljemo Vladi, a odbor za Ustav imat će sigurno raspravu o referendumskim pitanjima obzirom na oprečna stajališta. Sigurno će biti zatraženo mišljenje Ustavnog suda o njima.

Na pitanje misli li da će se gradonačelnik Zagreba Milan Bandić kandidirati za predsjednika Hrvatske, izjavio je kako Bandić "živi politiku" te da će pozorno pratiti njegove daljnje korake.