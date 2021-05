Šef Sabora Gordan Jandroković jučer je objavio staru fotografiju s plaže na kojoj pozira u kupaćim gaćama kako bi odgovorio na prozivke Zorana Milanovića, a ta je fotografija izazvala i gomilu reakcija te ponukala neke političare da i oni svoje fotografije podijele na društvenim mrežama.

Iako je Jandroković jučer bio viralni hit, danas se pak preselio u stvarni svijet te su ga skinuli i od njegove fotografije napravili letak koji je osvanuo na raznim lokacijama u Zagrebu. Na letku je uz njegovu fotografiju s plaže i poruka 'skidanje do kraja, samo na momačkim zabavama', a na dnu je i telefonski broj HDZ-ove središnjice.

- Znam biti autoironičan i zezam se često, ali ovdje je bila i politička poruka. Objavom fotografije htio sam reći da je dosta više tog verbalnog divljaštva i međusobnih uvreda, objavio sam fotografiju kako bih relaksirao te odnose. Verbalno nasilje zaista šteti društvu i nije dobro. Ta fotografija je već objavljivanja u medijima, dosta je bezazlena, iz mojih mladih dana - rekao je Jandroković o fotografiji. Nisu ga iznenadile brojne reakcije, prenosi N1.

- Dosta dugo sam u ovom poslu, znao sam da to može izazvati popriličan interes. Želio sam ovime poručiti da se počnemo baviti ozbiljnim temama i neka ova fotografija bude konačna točka ovoj apsurdnoj situaciji. Nadam se da su ove verbalne eskapade i uvrede koje su upućene meni osobno… Što sam sve čuo o sebi, od ‘rektalnog alplinizma’, preko ‘Njonje’… nitko nije baš reagirao je li to ispravno. A kad se objavi ovako bezazlena fotografija, sada ćemo pričati i govoriti o čudoređu - rekao je.

Podsjetimo, ovaj 'ogranak' obračuna predsjednika Milanovića s HDZ-om krenuo je nakon što je Zoran Milanović za predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kazao da je jedan nametnuti stranački dodvorica koji pokušava glumiti, ali je ustvari obični nasilnik bez mišića.

Nakon toga je reagirao i Jandroković.

- Budući da me klaun Milanović optužio da sam nasilnik bez mišića, a kako se zalažem za argumentiranu raspravu, prilažem dokazni materijal. Nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami - napisao je Jandroković i priložio fotografiju u kupaćima iz ranijih godina.

Ta je fotografija izazvala i lavinu komentara na Jandrokovićevu profilu, pa ga neki opisuju kao Ramba i komandosa, drugi su mišljenja da Jandrokovićevi mišići nisu ništa naročito.

Dok je Jandrokovićev šef Plenković kratko rekao da Gordan to komentira u svom stilu, predsjednik Milanović je rekao da je Jandrokovićev potez jadan.

- To nije ništa vulgarno, to je naprosto jadno. Ovo za mišiće sam mislio preneseno, ne doslovno. A kako on sve shvaća doslovno i kako je pun nekakvih tjeskoba i pomutnji, htio se pokazati. Super kupaći! Kaj još ima, Bog. Dobro je, nisam riknuo od smijeha - rekao je Milanović.

Noćas je stigla i reakcija Marijane Puljak koja je objavila staru sliku sa suprugom Ivicom.