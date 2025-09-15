Jandroković: 'U Saboru je danas bilo poprilično bizarno, negdje između politike i patologije...'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković ocijenio je da je današnje Aktualno prijepodne na početku jesenskog saborskog zasjedanja bilo poprilično bizarno, između politike i patologije i jedno od gorih koje je vodio, a lijevu oporbu prozvao je da parazitira na temi ustaštva.

- Meni je ovo danas bilo poprilično bizarno - da je lijeva politička opcija, i Možemo i SDP, 90 posto svojih rasprava ustvari usmjerila na pitanje pokliča 'za dom spremni'. To je meni bilo između politike i patologije. Toliko etiketa, toliko govora koji je ispod razine onoga što bi trebalo biti u Saboru - rekao je Jandroković u intervjuu na RTL Danas.

Rekao je i da je već puno puta vodio Aktualno prijepodne, ali danas mu je, rekao je, bilo jedno od gorih.

Na primjedbu novinarke kako oporba tvrdi da je upravo HDZ koketiranjem s desnicom 'pustio duh ustaštva iz boce', Jandroković je prozvao SDP i Možemo da parazitiraju na toj temi.

- Ne slažem se s tom ocjenom. Moj je dojam da SDP i Možemo! parazitiraju na toj temi od kraja šestog mjeseca. Od prije koncerta Marka Perkovića Thompsona krenula je ta bujica riječi, optužbi, negativnih konotacija vezanih uz koncert - rekao je.

Podsjetio je na plašenje ljudi da će biti mrtvih, da će kolabirati zdravstveni i prometni sustav, kao i da se nakon koncerta govorilo ustaškom derneku, piru, a spomenuo je i izraz saborske zastupnice Dalije Orešković (DOSIP) 'hipodromska kopita' za one koji su bili na koncertu.

- Vrlo ružne riječi, etikete, neprimjerena komunikacija, dehumanizacija ljudi koji su tamo bili - ocijenio je, "a koncert je prošao bez ikakvog problema i incidenta".

Nije htio odgovoriti na pitanje je li pjesmu 'Bojna Čavoglave' na koncertu otpjevao "do kraja”, s pokličem, rekavši da "ono što je bilo na Hipodromu neka ostane na Hipodromu”.

- Već dva i pol mjeseca trošimo energiju na tu temu. Taj koncert nije bio nikakva ustaški dernek, to je bio jedan dobar rock koncert na kojem je bilo 500.000 ljudi, mahom mladih - dodao je.

Na primjedbu novinarke da se predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s njim ne slaže, Jandroković je odgovorio da je sud rekao da taj stih ne treba sankcionirati.

- Važnije je što je o tome rekao sud, od toga što misli Hajdaš Dončić - rekao je Jandroković i dodao da ta pjesma ima kontekst u kojem se dogodila i kad je Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije hrabrila je branitelje, i s time, kako je kazao, ne bi trebalo biti problema.