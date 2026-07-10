Jandroković: Vjerujem da će rezolucija DP-a oko položaja Hrvata u BiH biti usvojena

Jandroković je potvrdio da će Domovinski pokret (DP) uputiti u proceduru prijedlog rezolucije i da vjeruje da će ona biti izglasana nakon rasprave koja će se provesti u utorak. Dodao je da su prethodni koalicijski partneri proveli konzultacije i došli do obostrano prihvatljivih rješenja.

"To je koalicija. Svatko u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini", istaknuo je Jandroković.

Komentirao je i premijerovo traženje isprike EPPO-a ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek i Vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zlouporabu novca u slučaju Geodezija pri čemu je premijer to ocijenio pokušajem utjecaja na izbore. Jandroković je istaknuo da je premijer iznio svoj stav koji se referira na odgovornost ministrice kulture koja očito ne postoji.

"Sjećate se u trenutku kada su se pojavile te informacije, bio je jedan snažan udar na ministricu kulture. Danas je očito vidljivo da ona nije bila povezana s tim događajima, tako da predsjednik Vlade želi to naglasiti. Međutim, sada se postavlja pitanje zašto je on tako govorio. To se događalo u predizborno vrijeme. Ponavljam još jednom, te informacije su izišle u javnost. Jedan dio medija tada je nastojao odgovornost prevaliti na ministricu kulture. Postupak pokazuje da ona nije povezana s tim događajima, da se jasno locirala odgovornost onih koji su krivi ili koji će tek biti dio postupka ili će se dokazivati njihova krivnja, tako da taj događaj se može povezivati i s utjecajem na izbore", istaknuo je Jandroković.

Poručio je novinarima da poslušaju i proanaliziraju što oporbeni zastupnici i prvaci oporbenih stranaka govore o glavnom državnom odvjetniku.

"Ovo što je izgovorio predsjednik Vlade o EPPO-u je daleko ispod razine onog govora koji oporba koristi o glavnom državnom odvjetniku", zaključio je Jandroković.