Jandroković: Zoran Milanović se služi ideološkim podjelama

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković prozvao je u subotu predsjednika Zorana Milanovića da je, zbog nesposobnosti čelnika SDP-a, preuzeo vodstvo lijevog političkog spektra te da se služi ideološkim podjelama bez kojih ta opcija jednostavno ne postoji.

Potpuno je jasno da je predsjednik Republike, zbog toga što je očito da je aktualni predsjednik SDP-a nedovoljno sposoban da vodi neku artikuliranu politiku, preuzeo vodstvo lijevog političkog spektra, primarno SDP-a, rekao je Jandroković novinarima nakon mise u crkvi Svete Mati Slobode.

Milanovića je prozvao da je ideološku frontu otvorio u Jasenovcu gdje je izjavio da treba maknuti HOS-ovu spomen-ploču s ustaškim pozdravom, a nastavio je jučer u Okučanima, gdje je zbog napisa "Za dom spremni" na majicama nekih od sudionika napustio obilježavanje VRO "Bljesak" .

„Oni se bave ideološkim podjelama, oni bez toga jednostavno ne postoje i to je ta strategija“, rekao je Jandroković, dodavši da on u tome ne želi sudjelovati.

Čelnik sabora rekao je da se on s kolegama i prijateljima poklanja hrvatskim braniteljima, junacima Domovinskog rata i slave hrvatske pobjede, poručujući Milanoviću da sve ono što se dogodilo nosi na svojoj savjesti.

Osvrćući se na Milanovićeve prozivke za kukavičluk i strah jer nisu reagirali na HOS-ove majice Jandroković je rekao da je to taj rječnik koji želi isprovocirati podjele. „Mislim da onaj tko je otišao, tko nije ostao i borio se taj je pokazao svoj takozvani karakter“, rekao je.

Jandroković je kazao i da je "razmišljao zašto nam sve to treba". „S jedne strane imate premijera i ministre koji 24 sata dnevno rade i bore se protiv epidemije, rade na mjerama za hrvatsko gospodarstvo, osigurali su sigurnost građana i imate čovjeka kojeg nismo zadnjih mjeseci viđali, a sad se dvaput pojavio u ova dva tjedna napravio kaos i otišao“, kazao je.

Tvrdnje Miroslava Škore da je to dogovor i uvod za koaliciju, Jandroković je nazvao besmislicom. Kako bi to bilo dogovoreno, upitao je, utvrdivši da se radilo o smišljenoj provokaciji koja je došla od strane predsjednika.

Smatra da je sve počelo u Jasenovcu, gdje je Milanović „ničim izazvan dao onu izjavu i ona je otvorila sve prijepore koje sad pratimo.

Jandroković je poručio da imamo puno važnije zadaće od ideoloških svađa, te da se Hrvatska uspješno bori s epidemijom i jedna je od najuspješnijih zemlja, zahvaljujući vladi i stožeru kojeg se također, kazao je želi kompromitirati.

Medved: Milanovićevo ponašanje neprimjereno

Postupak predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je u petak napustio obilježavanje 25. obljetnice Vojno-redarstvene operacije "Bljesak" potpuno neprimjerenim prema žrtvama Domovinskog rata u subotu je ocijenio i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

"Osobno sam stava da je ovo potpuno nepotrebno, da je ovo neprimjereno, neprimjeren odlazak predsjednika države i vrhovnog zapovjednika sa svečanosti i komemoracije za vrijeme izvođenja državne himne. Neprimjereno je to da nije našao za shodno pozdraviti gospođu Ljerku Perišin, udovicu našeg poginulog heroja Rudolfa Perešina, naše stopostotne invalide koji u bili nazočni. Dakle, potpuno je neprimjereno se na taj način odnositi prema žrtvama iz Domovinskog rata. Ako smo nezadovoljni s određenim postupanjima ili s određenim, pa i zakonskim, rješenjima, za to postoji i vrijeme i mjesto i prostor i način kako ćemo to inicirati", rekao je Medved.

Jandroković, Medved, Krstičević i Grlić Radman na misi u Svetoj Mati Slobode

Čelnik sabora Jandroković, ministar Medved, te ministri Damir Krstičević i Goran Grlić Radman bili su na misi misi zadušnici za hrvatske branitelje poginule u operaciji "Bljesak" te poginule hrvatske policajce u Borovom Selu i poginule u raketiranju Zagreba.

„Jučer i danas sjećamo se hrabrih hrvatskih branitelja, vojnika i policajaca koji su dali svoj život za domovinu, prema njima osjećamo poštovanje, zahvalnost i oni zaslužuju trajno sjećanje jer su svoj život ugradili u našu slobodu i neovisnost Hrvatske“, rekao je Jandroković.

Uz one koji su dali svoj život sjećamo se i veličanstvene pobjede u operaciji Bljesak, kazao je Jandroković, dodavši da je to je jedna od najbriljantnijih operacija Domovinskog rata koji je slomio kralježnicu politici velike Srbije nakon čega je postalo jasno da će Hrvatska u operaciji Oluja osloboditi sva svoja okupirana područja.

Suverenisti žele uvesti u zakon referendumski opoziv predsjednika Republike

Hrvatski suverenisti zatražili su u subotu uvođenje instituta opoziva predsjednika Republike u zakonodavstvo, kako bi građani putem referenduma imali mogućnost opozvati izabranog predsjednika jednom u pet godina njegova mandata.

"Tražimo da se u naše zakonodavstvo uvede institut opoziva predsjednika Republike. Mi smo napravili novelu zakona o izboru predsjednika u kojem se regulira postupak opoziva predsjednika. Stvar je jasna da je to demokratsko pravo naroda, ako ima pravo birati, ima pravo i opozvati", rekao je novinarima član Hrvatskih suverenista Pero Kovačević.

Također bi zakonski odredili da se opoziv može sazvati samo jednom u pet godina predsjedničkog mandata.

"Jednako tako ćemo u pravni sustav uvesti i opozive drugih dužnosnika, jer moraju biti odgovorni prema onima koji su ih izabrali", istaknuo je Kovačević.

Na konferenciji za novinare su također kako kažu, htjeli skrenuti pozornost na "igrokaz" predsjednika Republike Zorana Milanovića i Vlade Andreja Plenkovića na 25. obljetnici Vojno-redasstvene operacije Bljesak u petak u Okučanima, gdje je Milanović napustio događaj jer je u povorci vidio oznake s porukom "Za dom spremni".

"Treba reći da je znakovlje HOS-a legitimno i zakonito. Prvog listopada 1991. predsjednik Franjo Tuđman donio je zapovijed o uključivanju postrojbi HOS-a u sustav HV-a u operativne zone. Sve postrojbe imaju svoje znakovlje, tako je i postrojbama HOS-a 1994. odobreno znakovlje kao ratne postrojbe pobjedničke Hrvatske vojske", objasnio je Kovačević.

Dodao je da su postrojbe HOS-a u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja, udruge su registrirane prema Zakonu o udrugama te kao takve imaju i svoj grb.

"Netočno je što govori Zoran Milanović i što se pojavljuje na javnoj sceni, da je ovdje riječ o oznakama ustaških postrojbi. Ovdje je riječ o oznakama ratne postrojbe HV-a. Ne možemo govoriti o HOS-u u Domovinskom ratu s aspekta Drugog svjetskog rata. Za nas, ishodište današnje Hrvatske nije Drugi svjetski rat, nego Domovinski", naglasio je Kovačević.

Umirovljeni general Željko Sačić naglasio je da se iz cijele situacije može zaključiti da se zakoračilo u izbornu kampanju.

"HDZ to već duže vrijeme vodi, djelomično upotrebljava ili zloupotrebljava Stožer civilne zaštite. Jučer je u potpunosti pokazao svoje lice. Podjela hrvatskog društva isključivo je dosad išla u korist HDZ-u. Mi, Suverenisti svakako osuđujemo Milanovićev neutemeljen i skandalozan istup, ali nećemo ni HDZ-u dozvoliti da zloupotrebljava nezadovoljstvo hrvatskog naroda i prikazuje sebe kao istinskog zaštitnika nacionalnih i ustavnih vrednota", ustvrdio je Sačić.

Istaknuo je da uz opoziv imaju i "prvu pomoć" svim domoljubima i Hrvatima i braniteljima u borbi protiv Milanovića.

"Da ga ignoriramo, da ne dolazimo u posjete na Pantovčak, da ignoriramo zahtjeve za dodjelom odličja i priznanja, da mu okrenemo leđa bilo gdje kada dođe na službeni događaj obilježavanja žrtve iz Domovinskog rata", poručio je Sačić.

Dodao je da Milanoviću moraju pokazati da nije dobrodošao u njihovu sredinu gdje komemoriraju njihove žrtve i slave njihove pobjede.

"Međutim, kažem, prva pomoć naša je, pozivam sve, i u Oluji, na sve ostale obljetnice, okrenimo mu leđa, izgradimo, figurativno kažem, oko njega sanitarni kordon, ne dozvolimo da zloupotrebljava i vrijeđa naše žrtve", zaključio je Sačić.