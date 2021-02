Došao sam kod prijatelja da mi popravi ogradu. Kako sam ušao, odmah sam je ‘skužio’ kako je onako malenu hrane. Prijatelj je rekao da ju je mama odbacila i ne da joj jesti pa je moraju hraniti na dudu te da im je uz sav posla to teško raditi, prisjeća se Puljanin Dean Buić dana kad je vidio Janju.

Super se slaže s psom

Znao je da mora i želi pomoći tom bespomoćnom janjetu te je sa ženom dogovorio da je odnesu kući i pokažu djeci.

- Djeca su vrištala od uzbuđenja. Naš pas Ria ju je odmah počeo lizati kao pravu bebu i Janja je u njoj pronašla prijateljicu. U dvorištu su nerazdvojni i čim Ria legne, janje je pored nje. Kad idemo u šetnju, Ria i Janja se utrkuju i zabavljaju sve prolaznike - ispričao je Dean.

Morao sam joj kupiti pelene

Iako imaju dvorište ispred kuće, Janja, kao i ostali ljubimci, spava u kući, i to u krevetu Deanova sina Roka (13), jer je premala.

Čim se Rok smjesti, janje skoči na krevet i legne uz njega.

- Moj sin Rok je obožava a Janja u njemu vidi ‘majku’. Najprije smo janje pokušali naučiti da spava na kupljenom krevetiću, ali bezuspješno. Tražila je zamjensku majku i našla je u mom Roku, s kojim spokojno zaspi čim se on uvuče u krevet. Odmah skoči, ušuška se i zaspi. Pelene smo joj morali kupiti jer je još beba, a ipak živi u kući. Najprije sam kupio one za novorođenče do pet kilograma koje su joj bile premalene. Potom sam kupio veće, napravio rupicu da joj oslobodim rep i riješio stvar - kaže Dean.

Odaziva se i trči poput psa

O hranjenju bebe Janje stare svega petnaestak dana brine Rok.

Hrani je domaćim kravljim mlijekom svakih četiri sata. U početku je to bilo i hranjenje noću, ali sad malena spava cijelu noć. Već se odaziva na svoje ime i dotrči do onoga tko je zove i bez problema ulazi u automobil kad vidi kako to pas čini.

Oponaša sve što radi.

- Puno njih me pitalo hoće li Janja završiti na ražnju i svima isto kažem. Janja neće završiti na ražnju. Za nju će biti mjesta i kad naraste jer ćemo je šišati i brinuti o njoj, a ona će veselo brstiti po našem dvorištu te ići i dalje u šetnje s nama i s našim psom, svojom frendicom - rekao je Dean.