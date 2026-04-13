Jankovics nakon pobjede Magyara: Odnosi Hrvatske i Mađarske mogli bi biti još bolji

Zagreb: Sabor raspravlja o izvješću MIP-a | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predstavnik mađarske manjine u Saboru izrazio je optimizam nakon izbora u Mađarskoj, istaknuvši povezanost Magyara i Plenkovića unutar Europske pučke stranke.

Predstavnik mađarske manjine u Hrvatskom saboru Robert Jankovics izrazio je u ponedjeljak nadu da će odnosi Hrvatske i Mađarske "nastaviti biti dobri ili još bolji" nakon uvjerljive pobjede Petera Magyara i njegove stranke Tiszi na nedjeljnim parlamentarnim izborima. Tome će, smatra, pridonijeti i to što su Magyar i hrvatski premijer Andrej Plenković u Europskoj pučkoj stranci. "Mađari su odabrali promjenu, a moram priznati da je volumen pobjede iznenađenje", kazao je Jankovics u razgovoru za Hinu komentirajući jučerašnje izbore u toj zemlji na kojima je oporbena stranka Tisza na čelu s Peterom Magyarom srušila Viktora Orbana (Fidesz) s vlasti nakon 16 godina vladavine. Tisza je osvojila dvotrećinsku većinu u parlamentu. 

"Znali smo, kako su mediji naslućivali, da će biti tješnji rezultat, no da je baš toliko pobijedio u nekim utvrdama koje nikad nisu bile protiv Fidesza je iznenađenje. Podsjeća me to na izbore u Hrvatskoj 3. siječnja 2000.. To se dogodilo i sinoć u Mađarskoj pa ćemo vidjeti što će novi premijer sve napraviti", dodao je Jankovics. 

Mnogi europski čelnici čestitali su odmah u nedjelju navečer Magyaru na pobjedi, među prvima i hrvatski premijer Andrej Plenković, što za predstavnika mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj predstavlja nadu da će, unatoč ovoj promjeni, odnosi Mađarske i Hrvatske "nastaviti biti dobri ili još bolji". 

"Nadam se da će to što su Magyar i Plenković u Europskoj pučkoj stranci pridonijeti dobrim odnosima", rekao je. 

Jankovics smatra da je prerano govoriti o budućim potezima novog premijera, kao i eventualnom susretu. 

"Vlada Fidesza je imala odnos gdje su bili skloni Mađarima koji žive izvan Mađarske, otprilike kao što je HDZ skloniji Hrvatima izvan Hrvatske nego što je to bila vlada SDP-a. No, vlada Petera Magyara bi isto trebala biti desne prominencije, a što će to značiti za Mađare izvan granica ostaje nam za vidjeti, prerano je reći", ustvrdio je. 

Po rezultatima, nakon prebrojanih 97,74 posto glasova, Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55.

"Uspjeli smo. Zajedno smo oslobodili Mađarsku i riješili se Orbanovog režima", rekao je Magyar u pobjedničkom govoru. 

Dodao je da to ne bi bilo moguće bez naroda, naglasivši da nikada u povijesti demokratske Mađarske nije glasalo toliko ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

