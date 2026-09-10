Janšin ministar: Rezultati učenika na PISI su katastrofa, ukidamo devetogodišnju školu

Slovenski učenici u zadnjem ciklusu PISA testiranja, 2025., ostvarili su najgore rezultate otkako Slovenija sudjeluje u tom testiranju. Ogroman pad vještina i znanja vidljiv je kod sve djece u zemljama koje sudjeluju u PISI, što je svakako znak za uzbunu.

Novi slovenski ministar znanosti, obrazovanja i mladih u desnoj vladi Janeza Janše, Borut Rončević, to je odmah iskoristio. Čim su objavljeni rezultati, održao je dugu presicu na kojoj je najavio drastičnu i sveobuhvatnu reformu slovenskog školstva. Već je pokrenuto osnivanje strateškog povjerenstva za reformu.

Podsjetimo, Slovenija je u čitalačkoj, matematičkoj pismenosti i prirodoslovlju oko 30. mjesta na listi 91 zemlje ispitanice. U čitalačkoj pismenosti učenici su ostvarili lošije rezultate od hrvatskih.

- Situacija je vrlo loša, trend katastrofalan - poručio je Rončević koji želi "očistiti" školski sustav od "progresivne ideologije". Upravo je ta ideologija odgovorna za ovo stanje, tumačio je na presici koju je prenio 24ur.

'Uvesti patriotizam, ideološki pluralizam'

- Rezultati PISA-e nisu osuda slovenskih učenika ili njihovih roditelja. Niti su osuda slovenskih učitelja i ravnatelja. Oni su prikaz dugogodišnjeg upravljanja sustavom u kojem su progresivna ideologija, procesi, oblici, projekti i uvijek novi administrativni zahtjevi prečesto imali prednost nad znanjem, radnim navikama i urednom nastavom - rekao je.

Prva točka na listi reformi koje planira provesti ukidanje je devetogodišnje škole. Prvi bi razred postao predškola. Planira se mijenjati sustav ocjenjivanja, "ojačati autoritet učitelja, smanjiti birokraciju i uvesti veći naglasak na znanje, radnu etiku, patriotizam i ideološki pluralizam u škole".

- Duljina školovanja sama po sebi ne može biti mjerilo kvalitete. Ako imamo produženo školovanje, rastegnutu pismenost na tri godine, a osnovno znanje i dalje opada, koncept se mora promijeniti - najavio je.

Država će određivati što trebaju znati

Devetogodišnji sustav osnovne škole u Sloveniji se provodi od 1999., a Rončević smatra kako je vrijeme da se napravi dubinska analiza. Ranije stjecanje znanja, posebno onih osnovnih, čitanja, pisanja i aritmetike, trebalo bi biti okosnica reforme.

- Prve tri godine ne bi trebale biti trogodišnja čekaonica za osnovnu pismenost. Dijete prvo mora naučiti čitati da bi potom moglo učiti čitajući - rekao je.

Najavljuju se i novi kurikuli, koji bi trebali biti manje opsežni, te jasnije definirali bitna znanja i očekivane standarde. Kako je navedeno, država bi određivala što učenici moraju znati, a učiteljima i školama bi dala veću stručnu autonomiju u odabiru puta do tih ciljeva. Očekuje i promjene u ocjenjivanju, odnosno smanjivanje najboljih ocjena, sa čime Slovenija ima problem kao i Hrvatska.

Predviđene su i promjene nacionalne procjene znanja i mature, piše 24ur.

Ministar želi vratiti i autoritet učiteljima.

- Učitelji bi trebali imati veću podršku ravnatelja, škole i države, a istovremeno bi ih sustav trebao bolje zaštititi od neutemeljenih pritisaka, prijetnji i pravnog uznemiravanja - rekao je.

Najavio je i otvaranje mogućnosti stručnjacima koji imaju odgovarajuće predmetno znanje, ali nisu završili klasični pedagoški studijski program, da rade u školi.

Novi osmogodišnji kurikulum počet će se primjenjivati, najavljuju, ​​već za dvije godine, u školskoj godini 2028./29.

Bivši ministar zgrožen

Mnogi politički oponenti Rončevićeve planove smatraju lošima za obrazovanje, te politikantskim uplitanjem u struku.

- Zgrožen sam izjavama ministra Rončevića s njegovih deset polazišta za obrazovnu reformu, među kojima mislim da se najviše ističe ukidanje devetogodišnje osnovne škole. Obrazovni sustav nije toliko jednostavan da se netko može odjednom sjetiti i javno zbuniti ljude oko toga što će mijenjati. Smatram da je to neozbiljno i neodgovorno prema tako kompliciranom, zahtjevnom i važnom nacionalnom podsustavu kao što je javno obrazovanje - istaknuo je na saborskom odboru bivši slovenski ministar obrazovanja Vinko Logaj koji smatra da su mjere neozbiljne i da neće poboljšati kvalitetu obrazovnog sustava.

O Janšinoj vladi koja je na vlasti od lipnja, te o Rončevićevom ministarstvu, nije imao lijepih riječi.

- Nema znakova stabilnog razvojnog sustava. Mjesec dana smo pričali o preseljenju ministarstva u Novo mesto, danas pričamo o ukidanju devetogodišnjih osnovnih škola - poručio je.

Inače, vladajuća većina odbila je prijedlog ljevice za uvođenje besplatnih vrtića u Sloveniji.